Un policier sauve une personne âgée handicapée des flammes

Un policier de la Californie est littéralement un héros pour une dame âgée ayant un handicap. Prise au milieu des flammes à l'intérieur de sa maison, la dame a été sauvée, vendredi soir, par l’agent.

«Arrive vite, j'ai besoin d'aide. Elle est handicapée», lance un second policier.

Dans la vidéo publiée par le comté de Sonoma en Californie et diffusée par CNN et Reuters, on peut entendre le policier ordonner au centre de commande de vérifier si tous les résidents ont été évacués.

Le bilan des violents incendies en Californie est passé samedi à 35 morts, ont indiqué les autorités précisant que plus de 10 000 pompiers combattent seize incendies et que 100 000 personnes ont été évacuées au total.

Quelque 864 kilomètres carrés de zones résidentielles, de forêts et d'autres propriétés ont été détruits par les flammes depuis le début de ce sinistre dimanche dernier.

«Ces feux ont été extrêmement destructeurs avec 5 700 habitations et commerces détruits tandis que pompiers et secouristes continuent à rechercher des personnes manquantes», précise un communiqué du service des pompiers Calfire.

L'alerte maximum a été maintenue alors que des vents forts qui avaient déjà attisé les feux les jours précédents soufflaient encore samedi. Leur intensité devrait diminuer dans la soirée.