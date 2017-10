«Blade Runner 2049» dégringole au box-office

Après un accueil mitigé au guichet lors de sa première fin de semaine dans les salles nord-américaines, le film «Blade Runner 2049» a perdu pied au box-office nord-américain durant le week-end.

L’opus du réalisateur québécois Denis Villeneuve a obtenu 15,1 millions de dollars américains selon les chiffres préliminaires publiés dimanche par comScore, soit la moitié moins que les 31,5 millions de dollars américains engrangés durant sa première fin de semaine dans les salles du Canada et des États-Unis du 6 au 8 octobre dernier.

Cette production, qui a coûté au moins 200 millions de dollars américains à réaliser et à commercialiser, a été détrônée de la première place du box-office par un modeste film d’horreur.

N’ayant coûté qu’environ 5 millions de dollars américains, «Happy Death Day» a récolté 26,5 millions de dollars américains lors de la fin de semaine. Il a réussi à attirer les jeunes, ce que n’arrivait pas à faire «Blade Runner 2049».

Warner Bros, qui distribue le film du Québécois au Canada et aux États-Unis, avait été déçu des résultats du premier week-end. L’entreprise estimait que cette production avait alors été boudée par les jeunes et les femmes. Elle comptait toutefois sur les critiques dithyrambiques et de possibles prix pour donner le vent dans les voiles à «Blade Runner 2049».

Le long métrage avait cependant bien fait à l’étranger lors de son week-end de sortie en amassant 50,2 millions dollars américains. Il a aussi connu un excellent départ au Québec.

L’intrigue de «Blade Runner 2049» se déroule en 2049, soit trente ans après l’histoire du film de Ridley Scott de 1982. On y suit la quête d’un officier de la police de Los Angeles (Ryan Gosling) qui mène une enquête qui l’incitera à se lancer sur les traces de l’ancien policier Rick Deckard (Harrison Ford) qui a disparu depuis une trentaine d’années.