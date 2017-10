Bombardier chercherait à vendre ses programmes du Q400 et de la gamme CRJ

Le groupe Bombardier cherche des partenaires financiers pour sa division aéronautique et examine la possibilité de vendre certains de ses actifs, dont le programme de fabrication de l’appareil Q400 et celui de la gamme CRJ, selon l’agence de presse Bloomberg.

La compagnie montréalaise serait en pourparlers avec Airbus dans ce dossier, a précisé Bloomberg, dans un article, dimanche, citant des sources proches du dossier.

Cette situation ne serait pas étrangère à la récente décision du département américain du Commission d’imposer à Bombardier une surtaxe et des droits compensatoires de 300 % à la suite d’une plainte du constructeur Boeing qui accusait Bombardier de dumping - de ses appareils de la Série C sur le marché américain. La plainte de Boeing était liée à la vente par Bombardier d’au moins 75 appareils de la Série C à Delta Air Lines Inc., une transaction de plus de 5 milliards $ US.

Aucune décision finale n’a été prise et les pourparlers entre Bombardier et d’éventuels acheteurs ou partenaires pourraient ne pas nécessairement déboucher sur une ou des transactions tangibles, ont indiqué les sources de Bloomberg. Ni Bombardier ni Airbus n’ont désiré commenter l’information.

Les appareils Q400, des turbopropulsés, sont produits à Toronto, alors que les appareils CRJ, des jets régionaux, sont construits à Montréal.

Récemment, Bombardier a tenté de conclure une entente de partenariat avec l’allemande Siemens pour ses activités de transport sur rail. Mais, le mois dernier, après des mois de discussions, Siemens a préféré la française Alstom comme partenaire.