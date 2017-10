Daisy Ridley a recourt à la thérapie pour supporter la pression d’Hollywood

Daisy Ridley est devenue mondialement connue en incarnant Rey, le premier rôle de la nouvelle série Star Wars, aux côtés de Mark Hamill, Harrison Ford ou encore la défunte Carrie Fisher.

En un rien de temps, l'actrice est devenue un nom connu de tous alors que l’actrice britannique de 25 ans peine à s’adapter à son nouveau statut de vedette hollywoodienne.

«Tout était très perturbant, confie-t-elle à Vogue. Les gens me reconnaissaient – et je ne sais toujours pas comment m’y faire. J’ai eu des problèmes de peau à cause du stress. J’étais paralysée. Je me sentais juste observée et gênée.»

Elle a notamment raconté une anecdote. «(Une fois) j’ai entendu quelqu’un frapper à ma porte. Deux types sont arrivés, "Hey, Daisy, je peux avoir un autographe ?", et je les ai carrément envoyé promener. Ma mère m’a dit, "Tout le monde essaie d’obtenir quelque chose de toi". Je me sentais comme diminuée parce que je craignais que quelqu’un puisse me reconnaître. Mais vous savez quoi ? Je veux profiter de la vie. Je ne veux pas me dérober», a-t-elle confié.

Elle a ajouté qu’elle appelait encore sa mère une fois par mois en larmes pour lui dire qu’elle n’était pas capable de supporter la pression et qu'elle suivait une thérapie pour supporter la pression. L’actrice sait à quel point elle est chanceuse.

«Je suis consciente que des milliers de personnes seraient capables de faire ce que je fais bien mieux que moi, et c’est une question de timing et de chance », a-t-elle ajouté. Daisy Ridley que l’on reverra bientôt dans Star Wars : The Last Jedi a aussi exprimé combien elle espérait garder les pieds sur terre malgré sa carrière hollywoodienne.