Des citoyens de Québec s'opposent à un projet de piste d'atterrissage privée

Craignant que leur qualité de vie ne se détériore, des citoyens de l'arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, à Québec, se sont mobilisés dimanche matin afin de faire avorter le projet d'une piste d'atterrissage privée sur une terre agricole.

«Les citoyens ont sillonné les rues avoisinantes. Ils ont amassé plus de 500 signatures papier. Avec la pétition en ligne, ils ont été en mesure d'amasser plus de 1000 signatures», a indiqué Stéphanie Houde, candidate de Démocratie Québec pour le district de Cap-Rouge.

La mobilisation est effectuée dans l'espoir que le ministère prenne une décision en faveur des citoyens. «Les accidents sont toujours possibles, même si le promoteur pense être un bon pilote, il n'y a personne à l'abri. Nous sommes à moins de deux kilomètres de l'aéroport Jean-Lesage, ça nous est déjà arrivé de voir des avions tomber dans nos cours», a raconté Marie-Josée Gauvin, une résidente du rang Sainte-Anne.

«Je suis tout juste à côté, il va pratiquement atterrir dans ma cour. Je suis venue en campagne pour avoir la paix, si j'avais voulu du bruit, je serais allée m'installer en ville», a déploré Lucie Forcier, une instigatrice de la pétition.

Les résidents soutiennent que les terres agricoles du secteur subissent des pressions urbaines. «La préservation du patrimoine agricole fait partie de nos priorités», a soutenu Stéphanie Houde.

En vertu de la nouvelle réglementation en vigueur depuis janvier, Transports Canada oblige tout promoteur à faire une consultation publique de 45 jours. «Dans l’éventualité où Transports Canada décèlerait un enjeu de sécurité ou estimerait que l’aménagement de la nouvelle piste n’est pas dans l’intérêt public, le ministre des Transports pourra émettre un arrêté ministériel et informer le promoteur», a expliqué Annie Joannette, conseillère principale en communications pour Transports Canada.

Le promoteur Dave Picard a déposé son rapport le 11 octobre dernier et espère recevoir une réponse dans un délai de 30 jours. «Je compte me servir de mon avion au maximum 30 heures dans l'année, entre le mois de mai et de novembre. J'ai un petit avion de type Cessna 150, mais je n'exclus pas l'idée de recevoir de la visite de quelques amis», se défend Dave Picard.

Lui qui a hérité de la terre agricole de ses parents espère se construire une résidence privée et une petite ferme, en plus de sa piste d'atterrissage personnelle.