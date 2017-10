Ils dénoncent les abus sexuels d'un ancien prêtre

Deux hommes qui se disent victimes d'abus sexuels d'un prêtre pédophile ont profité du passage du cardinal Gérald Cyprien Lacroix à l'église Saint-Alphonse de Thetford Mines, dimanche, pour faire part de leurs revendications.

Denis Cloutier, un infirmier à la retraite, et Pierre Bolduc, un artisan ébéniste, racontent que le curé Jean-Marie Bégin de Robertsonville (aujourd'hui fusionnée avec Thetford Mines) les aurait abusés ainsi que cinq autres garçons dans les années 60 et 70. «Il nous amenait à son chalet au lac de l'Est près de Disraeli pour nous agresser. On n'en a jamais parlé entre nous ni à notre parenté», a raconté Pierre Bolduc.

Le curé en question a ensuite été muté dans la paroisse de Duberger à Québec où, selon M. Bolduc, il aurait fait d'autres victimes. L'homme d'Église s'est enlevé la vie à son chalet en 1986.

Tous deux revendiquent que l'Église reconnaisse les agressions dont ils disent avoir été victimes. Ils désirent aussi que le gouvernement du Québec adopte une loi qui bannirait les délais de prescription lors de poursuite civile. «Ailleurs au Canada, au niveau civil, il n'y a pas de délai de prescription, sauf ici», a soutenu M. Lessard.

Pierre Bolduc souhaite aussi obtenir une compensation financière. «L'argent fait partie de la guérison [...]. Je me sens violé une deuxième fois dans ma vie et, cette fois-ci, c'est par le système judiciaire».

Les deux hommes sont appuyés par Roger Lessard, un ancien directeur d'école. Ils se sont rendus jusqu'au cabinet de la ministre de la Justice Stéphanie Vallée ainsi qu'à l'archevêché de Québec. Ils ont aussi rencontré un comité de bénévoles à l'archevêché, mais rien de concret n'est ressorti de la rencontre. «Ils se disent bénévoles, mais parmi eux se trouvait un avocat spécialisé en recours collectif», a dénoncé Roger Lessard.

Pour sensibiliser les paroissiens à leurs revendications, ils ont distribué des tracts dans les pare-brise des voitures autour de l'église.

Monseigneur répond

Après l'office religieux, le cardinal Gérald Cyprien Lacroix a mentionné qu'il n'a pas beaucoup apprécié l'attitude des manifestants avec leurs pancartes. «J'accueillais les nombreux paroissiens quand ils se sont interposés agressivement», a-t-il déploré.

Mgr Lacroix a indiqué qu’un comité-conseil est toujours à l'écoute à l'archevêché de Québec. De plus, le cardinal reçoit lui-même tout le monde un dimanche après-midi par mois à la cathédrale de Québec. «J'en ai rencontré des victimes qui m'ont fait part de leur souffrance», a-t-il affirmé.

«S'ils mettent ça dans les mains de la justice, je n'interviens plus pour ne pas faire d'obstruction», a ajouté l’homme d’Église, en précisant qu’il estime difficile de départager les faits après tant d'années.