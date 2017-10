«Je voudrais qu’il soit en prison», dit la victime d'un fraudeur

Une veuve de 83 ans aurait vu la valeur de son portefeuille s’effondrer après que l’homme d’affaires montréalais Hans Black l’eut fait investir en 2010 dans une poignée de placements très risqués.

Loretta Clune est une des deux investisseuses américaines qui ont déposé une poursuite contre Hans Black, son fils Alexander Black et un employé d’Interinvest (la firme de Black), Stanley Schmidt, à la fin de 2016. Elle soutient avoir perdu 700 000 $ US dans les mains de Black.

«Je voudrais qu’il soit en prison», a dit Loretta Clune au «Journal de Montréal» lors d’une rencontre en Floride. Elle dit avoir confié 1,5 million $ US à Black en 2006, et une autre somme par la suite.

Pendant quatre ans, Black a géré de façon relativement correcte ses placements, dit-elle.

À partir de la fin 2010, toutefois, elle a «commencé à observer un lent déclin dans la valeur de [son] portefeuille», dit-elle. De 2010 à 2013, «le Dr Black avait acheté de grandes quantités [d’actions de très petites compagnies]», relate-t-elle.

Amorfix Life Sciences est l’une de ces petites compagnies. L’actuel premier ministre du Québec Philippe Couillard en a présidé le conseil d’administration de 2010 à 2014.

Selon un relevé de placement, en décembre 2013, la participation de Mme Clune dans Amorfix était substantielle.

La plupart des conseillers en placement recommandent aux investisseurs du troisième âge de ne pas acheter de titres aussi risqués que celui-ci.

«Conflit d’intérêts»

Loretta Clune dit n’avoir découvert qu’en 2015 l’implication personnelle de Black dans des compagnies où il la faisait investir. Elle n’avait jamais été mise au courant du fait qu’il recevait des paiements de ces compagnies.

Selon la poursuite, le Dr Black a reçu de 30 000 à 40 000 $ d’Amorfix. Il exerçait un «contrôle significatif» sur Amorfix et en recevait «des bénéfices substantiels et de la considération».

«Si j’avais été au courant de ce grave conflit d’intérêts, j’aurais mis un terme [à la relation] et je n’aurais jamais investi dans ces entreprises», soutient-elle.

Changement de cap en 2010

Les allégations de Loretta Clune recoupent celles de Jean Stanley, une femme célibataire sans travail avec un enfant et son père à charge, codemanderesse dans la poursuite.

Elle dit avoir commencé à faire affaire avec Black en 2000. «Pendant les 10 premières années de notre relation d’affaires, dit-elle, le Dr Black, Interinvest et ses employés ont fourni un excellent service à la clientèle [...] et les stratégies d’investissement étaient convenables.»

Mais à partir de 2010, Interinvest s’est engagé dans des «investissements extrêmement risqués qui n’étaient clairement pas convenables pour [ses] objectifs d’investissement», dit-elle.

Elle aussi dit s’être fait vendre des actions d’Amorfix et d’autres actions de pacotille.

Graves problèmes

La poursuite révèle que Black avait à ce moment plusieurs problèmes sur le dos. En 2004, 2006 et 2008, des investisseurs ont déposé contre Black des poursuites reliées à des placements qu’ils ne pouvaient récupérer.

En 2009, un segment de l’émission Enquête, à Radio-Canada, traitait même d’une enquête criminelle visant Black pour fraude aux Bermudes, qui n’a cependant pas mené à des accusations. L’Autorité des marchés financiers (AMF) a mis Black à l’amende en 2008 et 2009.

Philippe Couillard

Philippe Couillard a été nommé au conseil d’Amorfix à l’invitation, notamment, de Hans Black, qui y siégeait. Il n’a toutefois eu aucun contact avec les investisseuses flouées ni n’a participé à l’élaboration de leur stratégie d’investissement.

En 2015, lors d’un point de presse à la suite de la révélation, par notre Bureau d’enquête, d’une poursuite pour fraude contre Black au New Hampshire, M. Couillard a reconnu que le C.A. de l’entreprise avait été alerté par un «reportage de Radio-Canada» sur les activités de M. Black. «On a demandé à M. Black de nous expliquer la situation. Il a protesté avec force de son innocence, disant que c’était des allégations sans fondement et que la chose serait réglée. Et il n’y a pas eu de suite à ça», a-t-il commenté.

Au début octobre, un juge a condamné par défaut Hans Black et sa firme Interinvest à verser 1,4 M$ US aux deux poursuivantes.