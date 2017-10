«La Voix Junior»: Une variété d’auditions

Les jeunes talents vont continuer de défiler, dimanche soir, lors de la quatrième ronde des auditions à l’aveugle de «La Voix Junior», à TVA.

Stéphane Laporte, le producteur associé de l’émission, a révélé que la plus jeune candidate de l’histoire de l’émission, âgée de sept ans, allait se présenter devant les coachs. «L’an dernier, elle avait obtenu la permission spéciale de ses parents de pouvoir se coucher plus tard, le dimanche, pour regarder l’émission. Et cette année, elle y participe!»

La fille d’un rockeur très connu au Québec va aussi venir tenter sa chance, ainsi qu’une jeune actrice montréalaise qui cumule déjà pas mal d’apparitions au cinéma, que ce soit dans des films québécois et américains.

Le menu musical de la soirée s’annonce comme toujours très hétéroclite, allant d’Édith Piaf à Mika, en passant par Marie-Mai et Alicia Keys.

Messages touchants

Comme la tradition instaurée depuis le début de cette seconde saison de «La Voix Junior», plusieurs personnalités vont adresser des messages d’encouragement aux jeunes qui vont ensuite monter sur scène pour leur audition à l’aveugle. «On va notamment voir des vidéos d’Annie Brocoli et d’Hubert Gagnon, qui fait la voix d’Homer J. Simpson, a indiqué Stéphane Laporte. Ludovick Bourgeois, le grand gagnant de la dernière édition de «La Voix», va également venir ouvrir la porte des auditions pour un jeune candidat.»

Enfin, Charles Lafortune va réellement donner de sa personne, puisque durant la soirée, on va le voir arrêter des buts au soccer, fendre du bois, jouer au mini-putt et manger beaucoup trop de gâteaux.