Le fédéral va réduire les impôts des petites entreprises

Le gouvernement Trudeau annoncera lundi qu'il réduira le taux d'imposition des petites entreprises d'ici la fin de son présent mandat, a appris TVA Nouvelles.

Le ministre des Finances lèvera aussi le voile sur des «ajustements» à son controversé plan de réforme fiscale, qui a soulevé la colère de nombreux gens d'affaires à travers le pays depuis sa présentation en juillet.

Certains députés libéraux ont même publiquement critiqué les mesures proposées.

Les élus libéraux ont été convoqués à une réunion extraordinaire de leur caucus lundi matin à Ottawa, au cours de laquelle le ministre des Finances Bill Morneau doit faire une présentation en présence du premier ministre.

Le caucus libéral ne se réunit habituellement que le mercredi, mais devant la grogne soulevée par les changements, le gouvernement sent le besoin de calmer le jeu.

Ainsi, M. Morneau confirmera lundi que les PME verront leur taux d'imposition diminuer d'ici 2019 lors d’une annonce avec Justin Trudeau dans un restaurant de la région de Toronto.

Lors de la campagne électorale de 2015, les libéraux avaient promis de faire passer le taux d'imposition des petites entreprises de 11% à 9%.

Quant à la controversée réforme fiscale, le gouvernement Trudeau compte toujours aller de l'avant avec sa proposition de restreindre le fractionnement des revenus des propriétaires d'entreprises, mais «de façon simplifiée», selon une source gouvernementale.

«On va réduire le fardeau administratif et proposer un test de "raisonnabilité" qui est plus simple», précise cette source qui a requis l'anonymat.

Le ministre des Finances se lancera ensuite dans une tournée du pays visant à «rassurer les gens» que les mesures ne s'appliqueront qu'aux personnes mieux nanties et non celles de la classe moyenne, et qu'elles n'auront aucun impact sur le transfert d'une entreprise à une autre génération.

Si la période de consultation est terminée depuis deux semaines, le gouvernement promet de rester à l'écoute d'ici le dépôt de son projet de loi dans lequel les mesures finales seront inscrites.

Reste à voir si l'opération saura apaiser la colère de nombreux médecins, agriculteurs, gens d'affaires, commerçants et autres propriétaires d’entreprises.