Nouveaux arrivants et technologies numériques: principaux défis des entreprises canadiennes

Les entreprises canadiennes devront s’adapter aux tendances démographiques et technologiques de l’heure si elles veulent prospérer dans un monde des affaires en profonde mutation, suggère une étude publiée ce lundi par la Banque de développement du Canada (BDC).

L’étude, basée sur un sondage en ligne effectué auprès de 1413 dirigeants d’entreprise canadiens au cours de l’été, examine ces deux grandes «forces» de changement en détail et suggère des moyens aux entrepreneurs pour en tirer parti.

Côté tendances démographiques, les auteurs de l’étude expliquent que l’approche de la retraite pour de nombreux baby-boomers, la pénurie de travailleurs qualifiés, l’arrivée de plus en plus importante de travailleurs immigrants sur le marché du travail et de membres de la génération du millénaire ont déjà fait sentir leurs effets.

«Bien qu’ils soient nombreux à avoir déjà déployé des stratégies pour s’adapter à tous ces changements, les entrepreneurs ont encore du travail à faire pour tirer parti des occasions qu’ils apportent», indiquent les auteurs, faisant ressortir une lacune majeure au chapitre de l’intégration des nouveaux arrivants.

«Les résultats de notre sondage en témoignent et indiquent que les répondants ne pensent pas aux immigrants lorsqu’il est question d’embaucher du personnel. Seulement 6 % des répondants à la recherche d’employés qualifiés disent miser sur des travailleurs immigrants pour combler leurs besoins. Compte tenu que la croissance démographique viendra en majeure partie de l’immigration, beaucoup d’entrepreneurs se privent ainsi d’un bassin de talents important.»

La BDC explique notamment que des employés issus de la partie du monde où une entreprise songe à prendre de l’expansion ou exerce déjà des activités peuvent l’aider à mieux comprendre le marché et à y accéder plus efficacement.

Pour ce qui est des tendances technologiques qui transforment l’économie, la BDC s’est notamment penchée sur l’essor du commerce électronique, de l’automatisation des processus et de l’analytique de données.

Selon l’étude, «les entreprises qui ont déjà adopté les technologies numériques ont noté une amélioration de l’expérience client (49 %), une hausse de leurs revenus (34 %), un accroissement de leur efficacité grâce à une réduction des coûts (36 %), ainsi qu’une productivité accrue (45 %)».

Toutefois, les chercheurs de la BDC ont noté que «le taux d’adoption des technologies numériques, à l’exception des médias sociaux, est encore relativement faible dans les plus petites entreprises». «À titre d’exemple, moins du quart des entreprises comptant moins de 20 employés se sont dotées d’une plateforme de commerce électronique, quoique l’on s’attende à ce que cette proportion grimpe à environ 48 % d’ici 2020.»

Les auteurs rappellent que «les technologies numériques ont inversé le rapport de force, le faisant passer des vendeurs aux acheteurs» et que les entreprises canadiennes doivent le comprendre et profiter aussi de l’autre grande caractéristique des marchés en ligne: «ils ne connaissent pas de frontières».

La BDC souligne également que «l’adoption de la robotique par les fabricants canadiens est à la traîne d’autres économies avancées comme celles du Japon, de l’Allemagne et des États-Unis» et incite les entreprises à opter pour l’automatisation afin de rester concurrentiel.