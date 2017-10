Nouvelle liaison Montréal-Boston inaugurée

Le transporteur aérien albertain WestJet a lancé une nouvelle liaison aérienne, dimanche, offrant deux vols quotidiens sans escale entre Montréal et Boston.

Cette nouvelle liaison aérienne permet aux voyageurs de rallier la métropole québécoise et la capitale du Massachusetts en environ une heure et demie à bord d’un appareil Q400 de Bombardier.

«Boston est une destination populaire auprès de nos passagers, qui s'y rendent par affaires et par agrément. L'ajout de deux vols par jour augmente les choix de départ à partir de Montréal et offre une plus grande latitude. C'est une bonne nouvelle pour Montréal», s’est réjoui le président-directeur général d'Aéroports de Montréal, Philippe Rainville.

Une recherche rapide réalisée dimanche par l’Agence QMI a permis de constater que les prix des billets sont élevés pour la première semaine du service, mais qu’ils diminueront rapidement. Des allers simples sont offerts pour environ 125 $ en novembre, tandis que le prix des allers-retours avoisine les 225 $ à 300 $.

Il s’agit d’une troisième bonification du service offert par WestJet à Montréal cette année, après l’ajout d’une liaison entre la métropole et Québec en juin et de vols quotidiens entre Montréal et Halifax en mars.