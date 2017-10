Offensive publicitaire par les travailleurs de Bombardier

La volonté de Boeing d’imposer des droits de 300% à Bombardier pour la CSeries a semé l'émoi au Québec et c’est au tour des travailleurs de l’industrie aéronautique de lancer une offensive publicitaire obtenue en exclusivité par TVA Nouvelles.

Un panneau publicitaire géant sera installé sur l'autoroute 13 avec le slogan «Tous debout».

«Il y a un sentiment de fierté. Les gens se rangent de plus en plus derrière Bombardier à cause de la plainte injuste qui a été déposée par Boeing», a souligné David Chartrand, coordonnateur québécois du syndicat des machinistes et des travailleurs dans l’aéronautique.

L'Association internationale des machinistes et des travailleurs de l'aéronautique, qui représente 4500 employés chez Bombardier et plus de 8000 de l'industrie partout au Québec, lance cette offensive.

«C'est une attaque envers l'industrie à la grandeur incluant Bombardier et les sous-traitants également», martèle M. Chartrand.

«J'espère qu'on va continuer à soutenir l'avion de tout le monde. Ça ne me dérange pas de payer de mes impôts pour soutenir cet avion-là», a mentionné un ancien travailleur du géant québécois.

Il y aura aussi un volet politique où l’on prévoit multiplier les rencontres avec les gouvernements pour s'assurer de leur support et trouver des solutions.