Un appel à dénoncer le harcèlement sexuel devient viral sur Twitter

Un appel à dénoncer le harcèlement sexuel est devenu viral sur le réseau social Twitter ce week-end en France, sous le hashtag #balancetonporc, donnant lieu à de multiples témoignages visant des agresseurs quasi exclusivement anonymes, dans la foulée du scandale Weinstein aux États-Unis.

Cet appel a été initié vendredi par une journaliste française, Sandra Muller. Dans son tweet, celle-ci invite à raconter, «en donnant le nom et les détails, un harceleur sexuel que tu as connu dans ton boulot».

Pour montrer l'exemple, elle a elle-même relaté des propos tenus par un ancien patron («Tu as des gros seins. Tu es mon type de femme. Je vais te faire jouir toute la nuit»), en citant son nom.

" Tu as des gros seins. Tu es mon type de femme. Je vais te faire jouir toute la nuit" Eric Brion ex patron de Équidia #balancetonporc — Sandra Muller (@LettreAudio) 13 octobre 2017

Depuis, les témoignages de femmes visant des supérieurs hiérarchiques anonymes, des responsables de stages ou évoquant des épisodes de harcèlement dans la rue se sont multipliés, au point de devenir le sujet le plus commenté sur Twitter France.

«Un rédacteur en chef, grande radio, petit couloir, m'attrapant par la gorge: «un jour, je vais te baiser, que tu le veuilles ou non»; «Un prof de fac qui envoie des photos de son sexe aux étudiantes sur Facebook»; «Repas de fin de chantier, 30 pers. 3 hommes me saisissent, m'entravent et me caressent, en chantant. Tt le monde rit»...

Un stage, une manager qui nous prévient, nous "stagiaires filles" : "Surtout en sa présence, ne mettez pas de jupe." #BalanceTonPorc — Julia (@DjoulHlns) 14 octobre 2017

Un chroniqueur tv qui me dit qu'il attraperai bien mon cul lors de notre 1er rencontre. #balancetonporc — Emilie MarieVictoire (@cabanong) 14 octobre 2017

#balancetonporc le chef de secteur de chez Hachette qui m'a plaquée contre sa voiture pour m'embrasser de force j'avais 20 ans ! — LifeandChris (@LifeandChris) 14 octobre 2017

Outre les agressions physiques ou verbales sur le lieu de travail, beaucoup racontent aussi celles du quotidien, les attouchements dans les transports, les injures.

Cette initiative a suscité de nombreuses manifestations de solidarité masculine, mais aussi des réactions mettant en cause ces déclarations, ou témoignant à l'inverse de cas de harcèlement perpétré par des femmes, sous le hashtag #balancetatruie.