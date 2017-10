Un développeur d’Uncharted aurait été victime de harcèlement sexuel chez Naughty Dog

Un ancien employé de Naughty Dog a déclaré avoir été victime de harcèlement sexuel alors qu’il travaillait à la compagnie, responsable des célèbres jeux The Last of Us et Uncharted.

C’est sur Twitter que David Ballard a partagé son expérience, expliquant avoir été congédié à la suite de sa plainte aux ressources humaines.

In late 2015, I was sexually harassed at Naughty Dog by a lead. My work environment became extremely toxic afterward. 1/ — David Ballard (@DBal) 14 octobre 2017

«Vers la fin de 2015, j’ai été harcelé sexuellement chez Naughty Dog par un directeur. Mon environnement est devenu extrêmement toxique par après. En février 2016, j’ai fait une dépression nerveuse au boulot et les ressources humaines de Sony et mon travail s’en sont mêlés. Quand je leur ai parlé du harcèlement, ils ont terminé l’appel et mon congédié le lendemain. Ils ont dit que la compagnie s’en allait dans une autre direction et que mon travail n’était plus nécessaire», écrit-il sur Twitter.

«Ils ont tenté de me faire taire en m’offrant 20 000$ si je signais une lettre pour accepter mon congédiement, et de ne pas en parler avec quiconque. J’ai refusé de signer. Je n’ai pas de travail depuis 17 mois. Quand on me demande en entrevue pourquoi j’ai quitté Naughty Dog, je dis que j’ai fait un burnout, parce que j’ai honte d’aller à la source du problème après avoir été harcelé sexuellement», conclut-il.

David Ballard continue sa déclaration en disant qu’il a décidé de parler de son expérience en voyant la force des autres victimes de harcèlement sexuel dans l’industrie de la télévision et du cinéma.

Naughty Dog a partagé un communiqué concernant les allégations de Ballard via son site web ce matin.

«Nous n’avons trouvé aucune preuve d’avoir reçu une plainte de M. Ballard, selon laquelle il aurait été harcelé d’une façon ou d’une autre chez Naughty Dog, ou Sony Interactive Entertainement» peut-on lire dans le communiqué.

La compagnie explique qu’elle a toujours pris les plaintes de harcèlement très au sérieux, et qu’il est une priorité pour elle d’assurer un environnement sécuritaire et productif.