Une actrice remercie Denis Villeneuve

Ana de Armas a décroché son plus grand rôle à ce jour dans le film d'action Blade Runner 2049, qui est la suite tant attendue de l'original de 1982. Harrison Ford revient en tant que Rick Deckard et rejoint cette fois Ryan Gosling, Jared Leto et Ana de Armas qui a fait l'éloge du réalisateur de Sicario.

Elle lui est reconnaissante de l'avoir rassurée tout au long du tournage. « Je me sentais très à l'aise avec Denis, a déclaré la beauté de 29 ans à W Magazine. C'est une personne très douce et reconnaissante. Il aime les acteurs parce qu'il comprend combien il est difficile d'en être un. Malgré mes nerfs, je n'ai jamais senti que mon talent ou ma capacité à jouer étaient remis en question. Il cherchait juste à trouver la bonne personne pour ce travail. »

La vedette cubaine admet que le trac s’était emparé d’elle avant sa dernière audition, pour le rôle de Joi, aux côtés de Ryan Gosling, qui joue l'officier K du département de police de Los Angeles. Heureusement, l’acteur de 36 ans a su détendre l’atmosphère, à tel point d’ailleurs que, lors de son premier essai face à la vedette de La La Land, ils ont dû s’efforcer de ne pas trop rire pendant les prises. « Je devenais folle, du genre : "Sérieusement? La dernière chose dont j'ai besoin, c'est de rencontrer Ryan Gosling aujourd'hui", a-t-elle expliqué en riant. Mais il était si gentil. Nous avons beaucoup ri sur le plateau. Il y a même eu des prises qu’on n’a pas réussi à finir parce qu’on riait tellement. »

L’actrice de 29 ans a suivi un entraînement sportif pour se préparer au film. Même si son rôle n'est pas très physique, elle voulait se sentir « forte » et en bonne santé. Le tournage a eu lieu à Budapest pendant cinq mois et il semble que le résultat final en vaille la peine, car Ana de Armas a admis qu’après avoir regardé le film pour la première fois, elle a « dû prendre 25 minutes pour se remettre après la fin du film avec une boîte de Kleenex ».