Une marche de 15 km pour le salaire minimum

Les journées d’actions pour un salaire minimum à 15 $ l’heure, organisées par les campagnes unies pour la hausse du salaire minimum, connaîtront leur point culminant dimanche avec une marche de 15 km dans les rues de Montréal. L’objectif est de sensibiliser les citoyens et «faire pression sur le gouvernement».

Le départ de la marche se fera dès 10 h au métro Lionel-Groulx pour se terminer au parc Jarry vers 14 h 30. Des pauses sont prévues au parc Émilie-Gamelin (11 h 30) et au parc Laurier (13 h) pour ceux qui souhaitent se joindre au groupe.

La campagne pour un salaire minimum 15 $ l’heure s’est déployée un peu partout au Québec depuis le 7 octobre dernier et devrait se poursuivre dans les jours à venir.

Au Québec, le salaire minimum est actuellement à 11,25 $ l’heure.

«En 2016, près de 11 % des usagers des banques alimentaires occupaient un emploi. En 2015, il fallait travailler 7 heures et 46 minutes au salaire minimum pour pouvoir s'acheter une carte de la Société de transport de Montréal», peut-on lire dans un communiqué.

En 2016, ce sont près de 219 600 personnes qui étaient rémunérées au salaire minimum au Québec.

«Ces données démontrent que ce salaire est insuffisant pour pouvoir vivre décemment, d'où la nécessité de l'augmenter à un minimum de 15 $ l'heure le plus rapidement possible. L'Alberta, l'Ontario et la Colombie-Britannique ont bien compris la situation et ont décidé de hausser le salaire minimum à 15 $. Le Québec ne doit pas faire bande à part.»