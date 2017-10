Une marche pour sensibiliser au deuil périnatal

Dans le cadre de la Journée québécoise de sensibilisation au deuil périnatal, une marche lumineuse sera organisée dimanche en début de soirée à Montréal. L’objectif est de faire connaître la réalité des nombreuses familles touchées annuellement par ce drame au Québec et leur offrir une reconnaissance.

Des centaines de parents ainsi que leurs proches sont attendus au Chalet du parc Maisonneuve dès 17 h 30 pour participer à la 4e édition de cette marche lumineuse.

L’Association Parents Orphelins, qui organise l‘évènement, estime à près de 23 000 le nombre de familles québécoises touches par le deuil périnatal. Annuellement, 22 000 grossesses se terminent par une fausse couche avant la 20e semaine de grossesse, tandis qu’environ 1000 bébés meurent à la naissance ou avant l’âge d’un an, selon les chiffres de l’Institut de la statistique du Québec.

«Ces données sont loin d’être connues et sont souvent incomprises de la population. Certains services de santé sont peu outillés pour soutenir les parents qui perdent un bébé et les ressources offertes dans la communauté sont encore trop peu nombreuses pour répondre à la demande», a déploré l’association dans un communiqué.

«Les parents se sentent souvent abandonnés, isolés et terriblement démunis lors de leur retour à la maison, les bras vides. Perdre un bébé est l’un des deuils les plus difficiles à vivre. Ils ont besoin d’aide, d’encouragement et de reconnaissance. Trop souvent, l’entourage ne sait pas comment réagir ni comment aider», a-t-elle ajouté.

La chanteuse Marie-Hélène Thibert, qui avait perdu son enfant à naître après cinq mois de grossesse en 2016, agit à titre de marraine de la marche.