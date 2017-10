À 5 ans d’une thérapie génique par cellules souches?

L’espoir de voir naître un traitement par cellules souches afin de freiner la maladie génétique dégénérative de leur adolescent est ravivé pour un couple de Québec. Les premiers prélèvements qui permettront de lancer la recherche en laboratoire ont enfin été effectués.

«Ça fait 11 ans qu’on ramasse des sous avec la fondation et qu’on passe toutes les étapes préalables au traitement et là, le jour J est arrivé, on est près d’un traitement d’ici 2 à 5 ans», confie avec émotions Marjolaine Verville, lors d’un entretien avec le «Journal de Québec».

La mère d’Alexis Verville-Tailleur a lancé la Fondation Leuco Dystrophie afin de dénicher un traitement pour cette maladie génétique dégénérative dont les symptômes s’apparentent à ceux de la sclérose en plaques. Son garçon, âgé de 17 ans, est atteint de leucodystrophie de forme 4H depuis qu’il a trois ans, tel que le publiait le Journal en janvier, laissant poindre le spectre d’une mort en début d’âge adulte. Le 20 juin, après une batterie de tests, les premiers prélèvements de cellules souches ont été effectués sur l’adolescent.

«Les prélèvements devaient se faire à Montréal, mais mon garçon a eu une pneumonie alors on a plutôt pris la direction du CHUL», relate Mme Verville. «Le sang est bon seulement quatre heures et devait se rendre à Montréal alors mon chum s’est rendu chez Orléans Express et a envoyé les prélèvements par autobus. Ç’a été toute une course contre la montre.»

Corriger les anomalies

Le couple saura dans quelques semaines si suffisamment de cellules souches ont été prélevées afin de permettre à une équipe de chercheurs de l’Université de Montréal de tenter d’élaborer un traitement consistant en une thérapie génique par cellules souches. «Ils prennent les cellules souches propres au patient pour les transformer en cellule de cerveau. Ils vont corriger les cellules malades avec les cellules transformées. Il remyélinise le cerveau parce que le problème avec la leucodystrophie, c’est un manque de myéline au cerveau», illustre Mme Verville qui soutient que dans un monde réaliste, le traitement pourrait être fin prêt dans 5 ans.

«Ce serait l’apothéose. On ne pourra pas aller en arrière même si c’est ce que l’on souhaiterait. Alexis restera handicapé, mais au moins, sa condition restera stable donc il aura une meilleure qualité et une meilleure espérance de vie», partage-t-elle.

La mère entend ensuite se battre afin que ce traitement onéreux, dont le prix oscillerait entre 50 000 $ et 100 000 $ par patient, soit accessible au plus grand nombre d’enfants possible.

«S’ils n’ont pas assez de cellules souches pour Alexis, ça ne change pas le portrait général parce qu’ils ont commencé les tests avec un sujet en mars. Une fois les tests en laboratoires terminés, ils devront prélever de nouvelles cellules souches pour injecter le traitement en piquant à quatre endroits dans le cerveau parce qu’ils ne peuvent pas prendre de vieilles cellules», explique-t-elle.

«Il se passe enfin quelque chose de concret. On est près du but en souhaitant que tout aille bien parce que chaque jour compte.»

Thérapie génique par cellules souches

•Prélever des cellules souches d’un patient

•Les transformer en cellules du cerveau

•Remyéliniser le cerveau en injectant les cellules transformées dans le cerveau du patient afin de remplacer les cellules défectueuses

•Le traitement pourrait freiner l’évolution de la leucodystrophie

•Il pourrait voir le jour d’ici 2 à 5 ans

•Il s’agirait d’une première

•Le prix des injections oscillerait entre 50 000 $ et 100 000 $ par patient