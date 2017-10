Apaiser la maladie de Parkinson par la boxe

Les personnes atteintes de la maladie de Parkinson peuvent maintenant améliorer leur qualité de vie et réduire leurs symptômes grâce aux biens-faits de la boxe.

Initié aux États-Unis il y a maintenant six ans, le Rock Steady Boxing est une discipline fondée sur l'entraînement de boxe sans contact dédiée aux personnes atteintes de cette maladie neurodégénérative.

«Nous souhaitions offrir un programme qui allait permettre aux personnes atteintes de Parkinson et à leurs proches d'améliorer à la fois la recherche et la qualité de vie de ces personnes sachant que la maladie elle poursuit sa progression plus le temps avance», explique Andréanne Tanguay, coordonnatrice du programme Rock Steady Boxing au Club de boxe de Sherbrooke.

Le Rock Steady Boxing est un cours qui est offert en collaboration avec le Club de boxe de Sherbrooke depuis juin dernier et déjà une quinzaine de participants y sont inscrits.

«Nous sommes très heureux de l'engouement autour de ce cours parce que nous avons travaillé très fort pour mettre sur pieds des exercices adaptés à chacun des participants», précise Mme Tanguay.

Rappelons qu'on estime que plus de 25 000 personnes souffrent de Parkinson au Québec. À ce jour, il n'existe aucun traitement pour guérir la maladie.