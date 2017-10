Climat de travail tendu à la commission scolaire des Rives-du-Saguenay

Deux enseignants ont accepté de briser le silence sur le climat de travail tendu qui prévaut à la commission scolaire des Rives-du-Saguenay, en marge du lancement d’une enquête du ministère de l’Éducation sur la gouvernance et la gestion de l’organisme.

«Le climat est lourd, difficile. Il y a beaucoup de démotivation. On sent même de la colère chez les enseignants», a affirmé l’un des deux enseignants qui ont accepté de se confier anonymement à TVA Nouvelles.

Une nouvelle directrice générale, Chantale Cyr, est entrée en poste au milieu de l’année 2016. Or, depuis l’arrivée de la nouvelle équipe administrative à la tête de la commission scolaire de Saguenay, le climat de travail s’est détérioré, ont avancé les enseignants.

«Il y a quelque chose qui s'est mis en place dans la deuxième moitié de l'année dernière quand on a vu arriver la nouvelle équipe administrative à la commission scolaire. On a senti qu'un nouveau vent de changement balayait la commission scolaire», a confié l’un d’eux.

De nouvelles façons de faire ont été instaurées, ce qui mine le moral des enseignants, selon leurs dires. «C'est très, très rigide dans les façons de faire. On est tassé. On ne peut rien dire, rien faire. On ne décide de rien. En raison du climat de travail général, la confiance n'est plus là.»

Selon eux, le climat tendu démotive le personnel. «Ce sont les finances qui gèrent les écoles, actuellement. On ne peut pas critiquer aucune décision même si elle ne s'applique pas bien ou qu'elle est mal adaptée. On se défend en disant qu'on donne les services à l'élève. C'est tout le contraire. On enlève des services à l'élève en faisant de cette façon-là.»

Une rotation de plusieurs directions d'école, plus nombreuses que par les années passées, a été appliquée cette année et le travail des professeurs est évalué ne fonction de plusieurs paramètres «presque à la minute près».

«On veut savoir tout de notre horaire du temps. Ils veulent qu'on calcule le temps pour tout. On va calculer et on va laisser de côté les extras qu'on faisait parce qu'on y croyait. On voit des changements qui se sont produits en peu de temps et qui nous font craindre pour la suite des choses», a déploré l’un des deux professeurs.

L’enquête lancée par le ministère est une première au Québec. Les enquêteurs passeront trois jours dans l’arrondissement de Chicoutimi cette semaine, puis reviendront passer trois jours dans la région la semaine prochaine. Ils ont demandé aux élus de se rendre disponibles.