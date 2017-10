Collision avec un drone: extrait de l'enregistrement de la tour de contrôle

Le «Québec Matin» a obtenu en exlusivité les enregistrements de la tour de contrôle de l'aéroport de Québec dans les minutes qui ont suivi la collision, jeudi dernier, entre un appareil King Air de l’entreprise Skyjet et un drone.

«Affirmatif, il y a eu un contact entre le drone et l’avion, j’ai entendu dire que c’était avec une aile, il y a eu un impact entre l’avion et le drone», peut-on entendre.

«Est-ce qu’il y a un blessé avec ça ou ça a juste frappé l’aile?», demande le contrôleur.

«Ç’a juste frappé l’aile, j’ai pas de nouvelles des dommages, ça ne doit pas être un gros drone, ça doit être un drone résidentiel, l’avion a atterri sans problème. C’est un fléau de plus en plus présent», conclut le pilote.

Les responsables ont lancé une mise en garde à tous les autres avions.

L'appareil qui effectuait la liaison Rouyn-Noranda-Québec transportait six passagers et deux membres d'équipage. L'aile droite de l'appareil a été touchée, mais les dégâts ont été heureusement limités.

Selon la version des contrôleurs, le drone a heurté le nez de l'avion avant de heurter une aile et on craignait que d'autres drones se trouvent au même endroit et causent de nouveaux accidents.