Diminution des vols directs de Québec vers les États-Unis

Extrêmement préoccupé par le désintérêt des compagnies aériennes américaines qui sont de plus en plus nombreuses à bouder l’aéroport de Québec, Régis Labeaume veut mettre sur un pied un comité régional afin de «renverser» la situation.

«Le dossier du transport aérien à Québec est critique dans notre région. Visiblement, on a toujours un problème d’accessibilité par voie aérienne. Honnêtement, on n’a pas amélioré notre situation dans les dernières années», a déploré le maire sortant lors d’un point de presse lundi après-midi.

L’air grave, il a rappelé qu’il n’y avait plus de liaison directe entre l’aéroport international Jean-Lesage (YQB) et les villes de Boston, Détroit et Cleveland. Delta n’offre plus qu’un vol par jour vers l’aéroport JFK à New York, United Airlines va cesser ses vols Québec-Chicago dès novembre et n’offrira qu’un seul vol quotidien vers Newark. Enfin, American Airlines met un terme à ses vols directs à Philadelphie, puis WestJet a abandonné ses vols directs vers la Floride, a énuméré M. Labeaume.

Un «non-sens», déplore Labeaume

Les voyageurs doivent donc, la plupart du temps, prendre un vol de correspondance à Montréal ou à Toronto afin de se rendre aux États-Unis, a-t-il pesté, suggérant des conséquences négatives pour l’industrie du tourisme, les gens d’affaires et le Centre des congrès de Québec, par exemple, qui peine à attirer de nouveaux évènements «à cause des liaisons aériennes déficientes».

L’économie de la capitale roule pourtant «à plein régime», fait-il valoir, avec un taux de chômage de 4 %. Québec est également en voie de battre le record de 2008 pour l’affluence touristique en 2017. «Tout va bien, mais on a moins de vols... Moi, je ne comprends pas. On a des touristes comme jamais, mais on n’a pas de vols. Ça ne marche pas.»

Demande de subvention?

S’il est réélu, Régis Labeaume entend mandater l’Office du tourisme de Québec pour la mise sur pied d’un «comité sur l’accessibilité aérienne» de la région. Il veut asseoir à la même table des gens d’affaires, Québec International, l’Aéroport de Québec et «toutes les grandes institutions de Québec» parce que «tout le monde est concerné».

Il souhaite d’abord poser le bon diagnostic en identifiant la cause du problème afin d’identifier, par la suite, des pistes de solution. Il n’exclut pas d’aller cogner à la porte du gouvernement pour obtenir une aide financière.

«Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, le gouvernement du Québec a investi 1 million $ dans la nouvelle liaison Montréal-Beijing. Est-ce qu’on peut bénéficier de ce genre d’avantage financier dans nos projets?», s’est-il questionné à voix haute.

Même si sa sortie peut s’apparenter à un désaveu de l’administration actuelle de YQB, Régis Labeaume s’en défend et maintient qu’il veut «épauler» la direction de l’aéroport. Il dit avoir informé au préalable le président du CA de l’aéroport de cette sortie.

«Je n’ai pas eu beaucoup de discussions avec l’aéroport. Je ne me mêle pas de leurs affaires, je veux seulement les aider. Il y a une direction qui fait, je pense, un bon travail. Ce n’est pas une critique de l’aéroport, mais si on perd des vols, il doit y avoir une raison. Pourquoi on perd des vols?»

Hausse des frais aéroportuaires

Dans les dernières années, la hausse des frais d’amélioration aéroportuaires à YQB – parmi les plus élevés au pays – a maintes fois été pointée du doigt par les transporteurs aériens qui questionnent la pertinence de son projet d’agrandissement.

Fin 2016, le président de l’Association du transport aérien du Canada, John McKenna, affirmait que les transporteurs étaient «exaspérés devant la situation à Québec» et anticipait déjà le départ de certains d’entre eux.

En 2016, YQB avait enregistré une baisse de 15 % du trafic aérien vers les États-Unis malgré une hausse globale, toutes destinations confondues, de 2,7 % du nombre de passagers ayant transité par l’aéroport de Québec.

La direction de YQB réagit

En fin d’après-midi, lundi, la direction d’Aéroport de Québec inc. a réagi par voie de communiqué, saluant la mise sur pied d’un comité pour développer la desserte aérienne à partir de Québec.

«Cela faisait longtemps que nous en parlions et nous sommes contents que cela se concrétise et que la communauté se mobilise pour le développement aérien de notre région», a commenté le directeur des communications Mathieu Claise.

Ce dernier soutient qu’il y a une baisse «généralisée» du trafic aérien américain vers le Canada, à l’exception des «grandes plaques tournantes» comme Montréal, Toronto et Vancouver.

«Cette tendance nationale est la résultante entre autres des fusions des grandes compagnies aériennes américaines, de la fluctuation du taux de change et de la pénurie de pilotes aux États-Unis», a expliqué M. Claise. Les gens voyagent plus mais «différemment», a-t-il plaidé, minimisant l’impact de la perte de liaisons directes vers nos voisins du Sud.

«La baisse de service des transporteurs américains a été compensée par la croissance des transporteurs canadiens. En effet, l’offre de vols globale à YQB a augmenté avec notamment l’ajout de plus de 70 vols par semaine par WestJet sur Montréal et Toronto et une fréquence accrue d’Air Canada, nous sommes donc passés de 350 vols l’an dernier à plus 420 vols par semaine cette année», a souligné M. Claise.