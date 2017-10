Huawei présente son dernier né, un téléphone paré d'intelligence artificielle

Le géant chinois des télécoms Huawei a dévoilé lundi en Allemagne son dernier téléphone intelligent, vantant les possibilités de l'intelligence artificielle qui doit lui permettre de consolider sa troisième place dans le secteur derrière Apple et Samsung.

L'entreprise de Shenzhen a présenté à Munich le Mate 10, quelques semaines seulement après le présentation par Apple de son iPhone «X» à partir de 999 dollars, un choix de calendrier interprété par les observateurs comme un défi lancé au géant américain.

Le fabricant chinois, aujourd'hui numéro trois derrière Samsung et Apple, s'est installé sur le podium en moins de cinq ans et s'est affirmé comme le principal challenger du sud-coréen et de l'américain, à renfort d'investissements dans le design et la technologie pour monter en gamme.

Comme ses principaux rivaux, Huawei a introduit des éléments d'intelligence artificielle dans le processeur situé dans le coeur de son dernier téléphone intelligent, permettant à l'appareil d'aider à traduire des langues, d'opter pour le meilleur mode photo ou même de se charger de tâches fastidieuses comme organiser ses dossiers et photos.

«L'intelligence artificielle n'est plus un concept théorique, mais quelque chose qui s'entremêle avec notre vie quotidienne», a souligné dans un communiqué Richard Yu, le patron du groupe, évoquant une «nouvelle ère des téléphones intelligents».

Huawei utilise le système Android de Google, un système ouvert contrairement à celui d'Apple. Doté d'un double capteur photo, auquel est accolé la mention Leica, son Mate 10 affiche un écran qui s'étend jusqu'aux bords de l'appareil et une batterie capable de tenir deux jours en utilisation moyenne.

Ce téléphone sera commercialisé dans une quinzaine de pays à la fin du mois d'octobre, au prix d'environ 1035 dollars canadiens, tandis que le Mate 10 Pro, à environ 1180 dollars canadiens, sera lancé mi-novembre dans une douzaine de pays, dont la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Arabie saoudite.