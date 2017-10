KoptR, la première école de pilotage de drones

La première école de pilotage de drone au Québec, KoptR Image, a déjà formé plus de 250 pilotes de drone en seulement cinq ans.

Philippe Bonnet et Martine Tremblay, véritables amoureux de l’aviation dans la vie et en affaires, ont rapidement vu dans les drones une opportunité commerciale.

Fondée en 2012 par Philippe Bonnet et trois associés, l’entreprise KoptR Image a vu sa notoriété s’accroître rapidement. Après cinq ans, l’entreprise est devenue la référence des écoles de pilotage au Québec.

Hydro-Québec, la GRC, les services de police, les médias nationaux et les producteurs télévisuels font appel à KoptR Image depuis plusieurs années pour bien former leur personnel à l’utilisation professionnelle des drones... et des anti-drones.

«Je voyais l’engouement que le drone suscitait au Québec dans ces années-là, puis j’y ai vu une opportunité en or», avoue Philippe Bonnet.

En 2015, lui et sa femme Martine ont racheté les parts de ses trois anciens associés et, depuis, l’entreprise a connu une croissance impressionnante.

Le succès a obligé l’entreprise à embaucher du personnel, passant de 4 à 8 employés.

Formation

Le client suit une formation de 40 heures sur cinq jours, incluant théorie et pratique. Le coût de la formation complète se situe entre 3000 $ et 4500 $. Elle est approuvée par Transports Canada.

«La formation permet de mieux comprendre l’importance de la sécurité pour les pilotes de drone et de s’assurer, aussi, qu’ils sont capables de maîtriser les impondérables», précise Martine Tremblay, qui est maintenant la directrice générale de KoptR Image.

Utilisation agricole

Philippe Bonnet s’est donné un nouveau défi pour les années à venir, celui de se spécialiser dans l’agriculture de précision, qui permet de détecter une bactérie ou un problème de drainage spécifique, ce qui donne la possibilité de régler le problème à l’endroit où il se produit.

Ainsi, un agriculteur n’a pas à raser tout un champ, mais seulement l’endroit affecté. «On peut parfois sauver entre 30 et 50 % du terrain», affirme M. Bonnet.

«Balayer les champs avec une caméra à spectromètre qui permet de collecter des données qui vous disent les problèmes pouce par pouce sur votre terrain, c’est cela, l’avenir du drone», explique celui qui est aussi passionné par le milieu agricole, à titre de propriétaire de Plein Jus, une entreprise de jus à base de fruits et de légumes biologiques.

De son côté, Martine Tremblay y voit une occasion d’utiliser les drones d’un point de vue plus humanitaire, elle qui aimerait sauver des vies.

« Récemment, on a vu utiliser un drone pour retrouver une femme morte dans une forêt. Les secouristes ne l’avaient pas trouvée après plusieurs jours, mais les lunettes infrarouges permettent de voir même la nuit. Ça va permettre de sauver des vies dans des cas de catastrophes naturelles », conclut-elle.