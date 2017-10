La compétence avant tout pour les nominations, promet Legault

Le chef de la Coalition avenir Québec, François Legault, prend l'engagement de maintenir en poste des libéraux et des péquistes dans la haute fonction publique s'il est élu à la tête du gouvernement en 2018.

Dans une capsule vidéo obtenue par TVA Nouvelles, M. Legault dit vouloir mettre fin aux nominations partisanes.

«Je veux évaluer de façon indépendante tous les sous-ministres puis les dirigeants des sociétés d'État», promet le chef caquiste. Il y a environ 500 à 600 postes qui sont visés par cette promesse.

«Ceux qui n'ont pas la compétence et sont là juste parce que ce sont des petits amis libéraux, je vais les remplacer par les plus compétents au Québec et non par des péquistes ou des libéraux», ajoute-t-il.

Une cinquantaine de nominations depuis 2014

Depuis la dernière élection générale, la CAQ affirme que les libéraux de Philippe Couillard ont effectué plus d'une cinquantaine de nominations partisanes.

«Vous avez le cas de John MacKay qui, lui, a dit qu'il était qualifié pour être PDG de la SEPAQ uniquement parce qu'il avait déjà fait du camping», mentionne le député caquiste dans Borduas Simon Jolin-Barrette.

«Ça va me faire plaisir de nommer un ou une libérale notoire, un ou une péquiste notoire à des postes-clés pourvu qu'ils soient compétents», répète M. Legault

Ravir Louis-Hébert

Les caquistes sont plus que fiers d'avoir arraché la forteresse de Louis-Hébert, détenue par les libéraux depuis 2003.

«J'avais une opinion positive sur la CAQ. En tout cas, je voulais voir ce que ça allait donner. Je sentais qu'il y avait peut-être du potentiel et l'avenir a confirmé ma clairvoyance», affirme Geneviève Guilbault, la nouvelle députée de Louis-Hébert.

Pour former un gouvernement majoritaire, la deuxième opposition à l’Assemblée nationale doit atteindre le chiffre magique de 63 circonscriptions.

«Ça en prend 63 et plus pour avoir un gouvernement majoritaire, mais ça veut dire que c'est crédible d'avoir un gouvernement de la CAQ dès 2018», dit le chef caquiste.

François Legault espère surfer sur cette vague, lui qui a remporté trois des quinze dernières partielles depuis 2014.