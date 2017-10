La gestion des sols peut fortement réduire le CO2

Une meilleure gestion des sols et notamment des forêts, combinée à une agriculture mieux pensée, pourrait avoir un impact majeur contre le changement climatique, estime une étude parue lundi dans les Comptes rendus de l'Académie nationale américaine des sciences (PNAS).

Les émissions de gaz à effet de serre pourraient être considérablement réduites, selon cette vaste étude, qui estime cette diminution à près de 11,3 milliards de tonnes de CO2 par an d'ici 2030, soit l'équivalent de l'actuelle combustion de pétrole dans le monde.

Cette réduction est bien plus importante (30%) que celle évoquée dans la dernière estimation en la matière, et ce tout en préservant la production alimentaire et la biodiversité.

Un tel tonnage représenterait 37% de la réduction nécessaire des émissions pour maintenir le réchauffement planétaire à moins de deux degrés Celsius d'ici 2030.

Ces travaux constituent l'évaluation la plus complète à ce jour de la manière de réduire et de stocker le dioxyde de carbone (CO2) dans les forêts, les terres agricoles et les zones marécageuses en utilisant uniquement des solutions naturelles.

«Notre impact aujourd'hui sur les sols est responsable d'un quart des émissions de gaz à effet de serre et la manière dont nous utiliserons et gérerons les terres dans le futur pourrait apporter 37% de la solution contre le changement climatique», explique Mark Tercek, président de l'ONG The Nature Conservancy, qui a participé avec quinze autres institutions à l'étude.

«Nous allons devoir augmenter la production alimentaire et le sciage de bois pour faire face à la croissance de la population mondiale qui doit atteindre neuf milliards (de personnes) d'ici 2050, mais nous devons le faire en continuant à combattre le réchauffement, et ce, en investissant dans la nature, ainsi que dans les énergies et les moyens de transport propres», fait-il valoir.

Les végétaux et les sols dans les écosystèmes terrestres absorbent actuellement l'équivalent de 20% du CO2.

Mais l'élevage, les activités d'exploitation agricole et forestière génèrent du CO2, du méthane et de l'oxyde d'azote, de puissants gaz à effet de serre.

Les écosystèmes offrent de ce fait de grandes possibilités pour minimiser de façon importante le changement climatique, pointe l'étude.

Elle a déterminé que les arbres offraient le plus grand potentiel pour absorber les émissions de C02 tout en améliorant la qualité de l'air, de l'eau et en préservant la biodiversité.

Les forêts recouvrent 30,6% du sol terrestre, soit 3,9 milliards d'hectares.

L'étude montre que les trois meilleures mesures pour accroître le nombre et la taille des arbres --la reforestation, éviter le déboisement et une meilleure gestion forestière-- pourraient retirer à moindre coût sept milliards de tonnes de CO2 par an de l'atmosphère d'ici 2030, ce qui équivaut à enlever de la route 1,5 milliard de voitures.

Selon l'étude, les cinq pays où les massifs forestiers pourraient réduire le plus les émissions de CO2 sont le Brésil, l'Indonésie, la Chine, la Russie et l'Inde.

Une importante part (42%) du plus grand potentiel de reforestation pour lutter contre le changement climatique dépend d'une réduction des pâturages pour l'élevage, ce qui pourrait être obtenu en améliorant l'efficacité de la production de viande ou via un changement des habitudes alimentaires comme une réduction de la consommation de boeuf.

Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), les terres agricoles représentent 11% des sols du globe et des changements dans leur exploitation pourraient réduire les émissions de gaz à effet de serre de 22%, montre l'étude.

Celle-ci insiste également sur la nécessaire préservation des zones marécageuses qui ne représentent que 4 à 6% de la surface du globe, mais absorbent et contiennent la plus grande concentration de CO2 à l'hectare, soit le quart de la totalité.

Ils pourraient mieux être préservés ce qui permettrait de réduire potentiellement de 14% les émissions carboniques.