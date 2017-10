«La meilleure solution», dit Dominique Anglade

La ministre de l’Économie du Québec, Dominique Anglade, a qualifié lundi soir de «meilleure solution» l’entente conclue entre Bombardier et Airbus.

Le géant de l’aéronautique européen a annoncé, lundi en fin de journée, qu’il se porte acquéreur de 50,01% de l’entreprise chapeautant le programme de la Série C.

«La plainte sans fondement de Boeing et l’imposition de droits de 300 % sur la Série C ont fermé l’accès au marché américain et fragilisé le programme», a rappelé la ministre Anglade, en faisant allusion aux décisions prises par Washington d’imposer des droits compensatoires et antidumping aux avions de la Série C.

«Dans ce contexte, le partenariat que nous annonçons représente, selon nous, représente la meilleure solution pour assurer l’avenir des 2000 emplois de la Série C et la pérennité du programme.

Le ministre fédéral de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique, Navdeep Bains, s’est aussi réjoui de l’annonce.

«À première vue, le nouveau partenariat avec Airbus proposé par Bombardier concernant cet aéronef aiderait à mettre la Série C sur la voie du succès, puisqu’il réunit d’une part l’excellence en innovation, et d’autre part un accès accru au marché ainsi qu’un pouvoir de vente sans précédent», a-t-il indiqué dans un communiqué.

M. Bains a toutefois rappelé que son ministère devra évaluer si l’entente est dans «l’intérêt national» du Canada avant de l’approuver.