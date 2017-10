La neige est arrivée sur certaines régions du Québec

Si la température chaude qu'on a connue hier sur le sud-ouest du Québec nous a presque fait oublier que l'automne est bien entamé, c'était une toute autre situation dans le Nord-du-Québec.

Les résidents dans Chapais se sont réveillés avec un tapis de neige au sol.

Une internaute a fait parvenir des photos de cette neige sur la page Facebook de TVA Nouvelles.

Environnement Canada prévoit d'autres accumulations de 2 cm dans les prochaines heures.

En moyenne, la première neige tombe autour du 7 novembre à Québec et à Sherbrooke, tandis que les Montréalais doivent attendre le 10 novembre pour voir arriver les premiers flocons.

Réserve faunique des Laurentides

Par ailleurs, la neige a fait son arrivée lundi matin, dans la réserve faunique des Laurentides.

Bien que la date limite pour faire installer les pneus d’hiver soit le 15 décembre, il faudra prévoir le faire un peu plus tôt, pour les usagers qui empruntent les routes 175 et 169, qui mènent au Saguenay et au Lac-Saint-Jean.