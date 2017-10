La preuve de la poursuite est close au procès du policier Simon Beaulieu

Après une journée et demie de procès, la poursuite a déclaré sa preuve close au procès du policier Simon Beaulieu qui est accusé de négligence criminelle et de conduite criminelle causant la mort du cycliste Guy Blouin dans le quartier Saint-Roch à Québec en septembre 2014.

Le porte-parole du Comité du 3 septembre, qui a pour objectif de «suivre l’enquête pour que les gens n’oublient pas», est venu raconter ce qu’il a vu, ce jour-là, alors qu’il se trouvait sur le parvis de l’église.

«Je regardais vers la rue Saint-Joseph lorsque j’ai entendu le bruit d’une auto qui accélère. Je me suis donc tourné la tête et j’ai vu l’autopatrouille reculer», a dit Jean Fortin, en précisant très bien se souvenir de cette journée de septembre ensoleillée.

Le policier Simon Beaulieu

Comme sa vue était brouillée par les arbres qui bordent la rue, l’homme a dit ne pas avoir vu l’impact, mais il se souvient du bruit de l’impact.

«J’ai des oreilles de vautour...», a-t-il dit un sourire dans la voix en précisant qu’il s’était, par la suite, dirigé vers la rue Saint-François.

«Quand je suis arrivé, les policiers étaient déjà accroupis près du cycliste», a-t-il ajouté.

En contre-interrogatoire, l’homme a admis avoir déjà dit que la «loi des trois singes» s’appliquait aux policiers et qu’il fallait que ça arrête.

«Quand un policier est impliqué dans un accident, c’est comme si on ne voyait rien, qu’on n’entendait rien et qu’on ne disait rien», a-t-il dit à l’avocat de la défense, Me Maxime Roy.

Rappelons que le cycliste a succombé à ses blessures après avoir été happé par une auto-patrouille qui s’était engagée à reculons sur la rue Saint-François près du parvis de l’église Saint-Roch.

Selon un fait admis par les parties, l’homme est décédé à la suite d’un «franchissement sur le torse de la roue arrière droite du véhicule patrouille» conduit par Simon Beaulieu qui, le jour des évènements, en était à sa dernière journée comme patrouilleur avant d’être nommé enquêteur.