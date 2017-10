La tante d’Éloïse Dupuis poursuit sa bataille

La tante d’Éloïse Dupuis, cette jeune mère témoin de Jéhovah morte à la suite de son accouchement, entend poursuivre sa bataille pour faire modifier les lois sur le consentement libre et éclairé.

Plus d’un an après la mort de la jeune femme de 26 ans, le coroner Luc Malouin a déposé son rapport vendredi. Il est présentement entre les mains du coroner en chef et devrait être rendu public au début du mois de novembre, selon M. Malouin.

Sa tante persiste et signe

Misant sur ce rapport pour «faire changer les choses», la tante de la jeune défunte compte interpeller le gouvernement, peu importe les recommandations du coroner.

«Je suis consciente que le rapport du coroner est limité, mais il y aura des élections au printemps et croyez-moi, on n’a pas fini d’en entendre parler. Je vais faire des pressions auprès du gouvernement», a mentionné Manon Boyer, qui prévoit également faire une sortie publique, accompagnée de membres de la famille, qui ne font pas partie des Témoins de Jéhovah.

Mme Boyer souhaite que dans pareil cas un juge puisse statuer sur le consentement libre et éclairé. «Pourquoi les médecins ont les mains liées? Je ne pense pas que les médecins trouvent ça drôle de regarder quelqu’un mourir», a-t-elle lancé.

Depuis le décès de sa nièce, le 12 octobre 2016, Mme Boyer a d’ailleurs créé une page Facebook en sa mémoire (En mémoire de Eloïse Dupuis), notamment pour inciter les témoins de Jéhovah à quitter leur religion.

De son côté, le coroner Luc Malouin explique avoir mis plus de temps que prévu avant de remettre son rapport sur le décès de la jeune femme, en raison d’une expertise réalisée par la famille.

Éloïse Dupuis est morte le 12 octobre 2016, six jours après son entrée à l’hôpital pour accoucher de son premier enfant.