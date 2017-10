Les classes d’hôtellerie et de tourisme boudées

Des établissements d’enseignement sont eux aussi victimes de la pénurie de main-d’œuvre alors que les bancs d’école se vident dans les programmes axés sur le tourisme, la restauration et l’hôtellerie.

L’institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ) accuse une diminution du nombre de demandes d’admission de près de 60% ces sept dernières années dans les programmes d’hôtellerie, de tourisme et de restauration.

«C’est catastrophique à mon point de vue», lâche Sylvie Carrière, coordonnatrice au recrutement étudiant pour le Canada et l’International à l’ITHQ. «Ça a fondu comme neige au soleil», déplore-t-elle. [...] Il y a eu non seulement une baisse démographique, mais une perte d’intérêt pour notre secteur», explique-t-elle.

Cette baisse s’est également fait sentir au Collège Mérici, qui a constaté une diminution d’effectif scolaire de 20% dans les dernières années pour ces mêmes programmes.

«Depuis le début des années 2000, il y a multiplication des programmes de tourisme, d’hôtellerie et de restauration un peu partout au Québec et on a vu, chaque année de nouveaux concurrents», justifie Alain Winter, responsable du développement des services aux entreprises pour le Collège.

Une réalité qui aura notamment forcé la direction de l’établissement à modifier son programme de restauration axé sur la gestion et en libérant les étudiants le vendredi après-midi afin de leur permettre d’être disponibles pour leurs employeurs «à un moment critique». Un projet de formation jumelant l’apprentissage à l’école et en entreprise est également dans les plans.

«Passer en mode créatif»

«L’étudiant serait rémunéré en entreprise 60% de son temps et 40% de son temps, il le passerait en classe», illustre M. Winter. «Aujourd’hui, on ne peut plus attendre les admissions. Il faut passer en mode créatif», admet-il, en ajoutant que ces incitatifs commencent à porter leurs fruits puisque les admissions ont «presque doublé» en restauration cette année.

Ce modèle de formation a été mis en place récemment pour le programme de réception en hôtellerie du Centre de formation professionnelle Fierbourg afin de pallier la baisse des inscriptions. «C’est une très, très belle solution. La formation dure 735 heures, mais il y a 400 heures qui sont réalisées en entreprise. C’est du jamais-vu», confirme Mélissa Laflamme, la directrice de l’établissement, qui était frappé par une baisse des inscriptions.

Des immigrants pour contrer la pénurie

Les entreprises de la région n’hésitent plus à se tourner vers l’immigration pour combler leurs besoins de main-d’œuvre.

EBM Laser, une entreprise spécialisée dans la fabrication de pièces de machinerie en métal à Saint-Augustin, accueillera huit travailleurs marocains en janvier. L’entreprise de conception et développement de sites web iXMédia a récemment embauché des Français et des Belges pour compléter son équipe d’une vingtaine d’employés.

Les experts interrogés par «Le Journal de Québec» croient qu’il s’agit là d’une piste de solution pour contrer la pénurie. « Il sera impossible à nous seuls de suppléer à la demande », lance Alain Winter, responsable du développement des services aux entreprises au Collège Mérici. «Il y a un paquet de composantes qui peuvent aider les entreprises, dont l’immigration, les travailleurs saisonniers de l’extérieur.»

Étudiants européens

L’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ) tente pour sa part d’attirer des étudiants européens. «Ça va prendre du monde de l’extérieur pour pallier le manque de l’industrie parce que les départs à la retraite, la croissance quand même considérable, les gens qui voyagent de plus en plus et la pénurie de main-d’œuvre sont vraiment une menace pour l’industrie», croit Sylvie Carrière, coordonnatrice au recrutement étudiant pour le Canada et l’International à l’ITHQ.

- Avec la collaboration d’Elisa Cloutier

Employés recherchés

•Nombres d’emplois disponibles dans la région: 6384

•Capitale-nationale: 4170

•Chaudières-Appalaches: 2214