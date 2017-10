Les ouvriers ontariens de General Motors entérinent l'accord

Les ouvriers de l'usine du constructeur automobile américain General Motors à Ingersoll en Ontario ont entériné lundi l'accord qui a permis de mettre fin à plusieurs semaines de grève sur le site, a-t-on indiqué de source syndicale.

Un accord de principe avait été signé vendredi soir entre GM et l'Unifor, le syndicat représentant les quelque 2750 ouvriers du site.

L'accord porte sur quatre ans et prévoit une hausse de salaire de 4% et un bonus annuel de 2000 dollars plus des bonus de performance pouvant atteindre 6000 dollars canadiens, ont indiqué des responsables d'Unifor.

Les ouvriers avaient entamé leur mouvement de grève le 17 septembre pour protester contre le transfert d'une partie de la production du site d'Ingersoll vers le Mexique.

Mais l'accord ne prévoit pas de garantie sur le maintien de tous les emplois existants sur le site pour y continuer de fabriquer le modèle Equinox, assemblé au Mexique.

«En dépit de nos efforts, General Motors a refusé d'accepter notre demande que l'usine (...) soit désignée comme le site principal pour la production de la Chevrolet Equinox», a indiqué le président d'Unifor, Jerry Dias, dans un message aux adhérents du syndicat.

Les deux parties avaient trouvé un accord après que GM a menacé de transférer une plus grande part de la production de l'Equinox vers le Mexique.

Ce conflit intervient alors que Washington, Ottawa et Mexico mènent des discussions pour renégocier le traité de libre-échange Aléna qui les unit et dont l'industrie automobile américaine est l'une des principales bénéficiaires.