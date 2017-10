Lino Matteo veut éviter la prison en raison des délais

Le responsable du vaste scandale financier Mount Real a demandé d’éviter la prison en raison des délais judiciaires, au grand dam d’une de ses victimes présentes en cour samedi.

«Je veux voir Lino Matteo derrière les barreaux», a déclaré sans équivoque Janet Watson, à la sortie de l’audience au palais de justice de Montréal.

Mme Watson en a encore contre Matteo, qui lui a fait perdre 68 000 $ d’économies il y a plus de 10 ans. Elle fait partie des 1600 victimes qui ont perdu plus de 130 millions $ au total.

Le scandale Mount Real remonte à la fin des années 1990, quand Matteo dirigeait cette entreprise qui se disait spécialisée dans la vente d’abonnements de magazines, mais qui était financée par les rentrées d’argent de nouveaux investisseurs, à la manière d’une fraude à la Ponzi.

Délais

L’affaire avait éclaté il y a plus d’une décennie, mais il a fallu attendre 2008 pour que des accusations soient déposées. Matteo a depuis été reconnu coupable, en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières.

Pour Stéphane Poulin, avocat de l’Autorité des marchés financiers [AMF], l’accusé de 55 ans devrait écoper de la peine maximale de cinq ans moins un jour de prison, ainsi que d’une amende de 4,88 millions $.

1 million $

Mais la longue durée des procédures doit être prise en compte, a répliqué Me Sylvie Bordelais, de la défense, en invoquant le célèbre arrêt Jordan sur les délais raisonnables. Elle suggère un sursis et une amende d’un peu plus d’un million de dollars.

Une telle sentence ne satisferait toutefois pas Janet Watson, qui rappelle que Matteo dit ne plus avoir d’argent.

«Un million de dollars, c’est une blague, a-t-elle commenté. Notre système de justice est vraiment brisé, c’est pour ça que ça dure si longtemps. Ce que [Matteo] a fait est impardonnable. Une personne s’est suicidée, d’autres ont développé des problèmes de santé mentale, c’est à briser le cœur.»

La juge Hélène Morin rendra sa sentence le mois prochain. Elle a prévenu Matteo d’être «prêt à toute éventualité», lui qui est aussi en appel de sa condamnation à huit ans de pénitencier dans le scandale de la maison de production de dessins animés Cinar.