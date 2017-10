EN IMAGES | Le ciel vire à l'orange en raison de l'ouragan Ophelia

Le ciel a viré à l'orange lundi après-midi dans le sud de l'Angleterre, un phénomène lié à la tempête tropicale Ophelia mais qui a amené des internautes à s'interroger avec humour sur l'imminence d'une apocalypse liée au Brexit.

Le Science Museum de Londres s'est voulu rassurant: «Ce n'est pas l'apocalypse ! C'est la poussière présente dans l'atmosphère qui provoque la dispersion de la lumière et rend le ciel rouge».

Ciel jaune et ambiance un peu apocalyptique à Rennes ce midi pic.twitter.com/ArY8QOkVmJ — Jeanne (@Jeannecolleni) 16 octobre 2017

Selon Grahame Madge, prévisionniste britannique au Met Office, l'agence nationale de météorologie, le phénomène est provoqué par Ophelia, qui a été rétrogradée en tempête post-tropicale et a frappé l'Irlande et le Royaume-Uni lundi.

Entre Rennes et St Malo à 12h30 pic.twitter.com/lfCAmCPk5V — mat breizh (@matbreizh) 16 octobre 2017

«Tout est lié à Ophelia», a-t-il expliqué. «L'air est attiré depuis le sud de l'Europe et l'Afrique, et cet air contient beaucoup de poussière». «Il est donc probable que l'illusion d'un coucher de soleil en milieu de journée soit causée par ces particules diffusant la lumière et donnant l'apparence d'un soleil rouge».

«C'est spectaculaire, et c'est devenu un sujet de discussion, nous avons beaucoup d'appels à ce sujet», a-t-il ajouté.

Outre la chaleur, #Ophelia aspirera des poussières et du sable issus du désert jusqu'à lundi - couchers de soleil somptueux en perspective pic.twitter.com/2yFUPf3Ci9 — Météo Villes (@Meteovilles) 13 octobre 2017

«Hum, il semblerait que les opposants au Brexit avaient raison... #BrexitApocalypse», a ainsi posté sur Twitter le groupe LEAVE.EU, qui avait fait campagne en faveur du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. Le message était accompagné d'une photo de Londres sous un ciel orange.

«Il avait été prédit que l'apocalypse du Brexit engendrerait le feu et la damnation», a de son côté tweeté @mcdonnellandco.