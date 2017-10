St-Hubert demande à La Meute de retirer ses «fausses publicités»

Les Rôtisseries Saint-Hubert demandent au groupe La Meute de retirer des parodies publiées sur Facebook qui utilisent leur logo ainsi que leur concept publicitaire.

Mettant en vedette le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, et l’activiste Jaggi Singh, ces publications recréent les messages que diffusent les Rôtisseries Saint-Hubert lorsqu’une personnalité publique prend part à une publicité.

«Philippe Couillard a choisi de verser son cachet à la Commission sur le racisme systémique pour alimenter la haine envers les Québécois», peut-on lire sur la publication portant le logo de La Meute et mise en ligne par l’administrateur Stephane Roch sur Facebook.

«Belle initiative», a indiqué ce dernier en publiant la parodie.

Puis, «Jaggi Sing a choisi de verser son cachet pour un bat de baseball et une cagoule», est-il inscrit sur une autre publication cette fois mise en ligne par l’administrateur Jacques Gagné.

Ce membre notoire de La Meute a accompagné la publication de la légende «sans oublier le mégaphone».

La porte-parole de Saint-Hubert, Josée Vaillancourt, a indiqué au journaldequebec.com qu’une demande formelle serait envoyée au groupe La Meute, afin que ces «fausses publicités» soient retirées.

«On va communiquer avec le groupe en question, car nous n’avons jamais autorisé qu’ils utilisent notre logo et notre concept publicitaire. On ne fait pas de politique et c’est une initiative qu’ils ont prise sans notre consentement», a-t-elle fait savoir.