Trump, ce président difficile à suivre

En plus de nier les accusations de harcèlement sexuel portées contre lui, Donald Trump a tiré dans toutes les directions lors de son point de presse décousu d’aujourd’hui à la Maison-Blanche.

Voyez un extrait de l'émission «La Joute» dans la vidéo ci-dessus

«J’ai de bonnes relations avec la plupart des sénateurs républicains, avait d’abord affirmé plus tôt ce matin le président américain, mais ils ne font pas leur travail. Ce sont eux qui ne font pas le travail et ce n’est pas de ma faute», a-t-il ajouté en mentionnant qu’il était loin d’être heureux et qu’il n’était pas le seul dans une telle situation.

Cela ne l’a pas empêché d’arriver à la Maison-Blanche, quelques heures plus tard, en compagnie du leader de la majorité républicaine au Sénat en donnant l’image que les deux entretenaient une amitié de longue date.

Pourtant, notre envoyé à Washington Richard Latendresse rappelle que le 45e président américain a tweeté à plusieurs reprises cet été que Mitch McConnell devait présenter un plan pour abolir la fameuse loi Obamacare sur l’assurance maladie.

«McConnell lui avait répondu en disant: "le président n’a jamais été dans cette position de sa vie auparavant. Bienvenue en démocratie". C’était des pointes qu’on se lançait et là, tout d’un coup, on essaie de nous présenter cela comme s’ils étaient les meilleurs amis du monde», a-t-il analysé à la tribune de l’émission «La Joute».

Plus d'élus républicains

Richard Latendresse a également souligné que le plus important, aux yeux du leader républicain au Sénat, c’est que le parti de Trump fasse élire un maximum de représentants lors des prochaines élections de mi-mandat, à l’automne 2018. Car «ceux qui sont élus peuvent voter des lois» – dixit M. McConnell –, relève le journaliste de TVA Nouvelles.

«Si on ne fait pas élire des républicains, peu importe ce que tu en penses mon beau Donald, on l’aura pas notre agenda au bout du compte», est le message qu’a porté McConnell au locataire de la Maison-Blanche, estime Richard Latendresse. Et c’est ce message que les deux hommes ont voulu transmettre devant la presse lundi après-midi. Une belle unité affichée devant le parterre médiatique.

Des propos qui illustrent de nouveau l’incohérence du président, fait remarquer l’animateur de «La Joute» Paul Larocque, en évoquant notamment un récent tweet de Donald Trump dénonçant son «ami». Éloge, dénonciation... Pas facile à suivre ce président!