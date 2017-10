Un des auteurs du double meurtre sur Saint-Joseph meurt

Les autorités carcérales ont annoncé en fin de semaine le décès de Paul Bédard, un individu qui purgeait une peine d’emprisonnement à perpétuité relativement à une affaire de double meurtre survenu il y a 26 ans.



Bédard est décédé à l’âge de 53 ans jeudi dernier sous la garde de Service correctionnel Canada à l’hôpital Cité-de-la-Santé, à Laval. Il était un détenu de l’Établissement Archambault, à Sainte-Anne-des-Plaines.

Pour des raisons de protection de la vie privée, Service correctionnel Canada n’a pas précisé la cause de son décès ni indiqué les raisons pour lesquelles Paul Bédard s’était retrouvé en prison il y a plus d’un quart de siècle, se limitant à dire qu’il purgeait sa peine depuis le 18 décembre 1992 et que ses proches ont été informés de son décès.

Bédard avait été impliqué dans ce qui avait été appelé à l’époque «le double meurtre du boulevard Saint-Joseph».

Le 22 juillet 1991, deux hommes avaient été retrouvés morts égorgés dans un logement du boulevard Saint-Joseph Est un peu à l’ouest de Pie-IX. Les victimes étaient le propriétaire de l’immeuble à logements où les meurtres ont eu lieu ainsi qu’un revendeur de drogue.

Après la découverte des corps, la police de Montréal avait lancé un avis de recherche contre Paul Shaker, le locataire du logement où les assassinats avaient eu lieu. L’homme avait déjà un lourd passé criminel.

Shaker a été arrêté deux jours plus tard à Danville, dans les Cantons de l’Est, en compagnie d’un complice, Paul Bédard. Il s’est avéré plus tard que Bédard avait joué un rôle dans les meurtres du boulevard Saint-Joseph.

Durant leur cavale, les deux individus avaient séquestré et volé les membres d’une famille après les avoir ligotés dans leur chalet du canton de Shipton.

Shaker, qui s’est vu refuser à deux reprises des libérations conditionnelles au cours des dernières années, est toujours incarcéré, sous l’autorité de Service correctionnel Canada.