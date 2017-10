Un militaire de Saint-Jean-sur-Richelieu accusé d’agression sexuelle

Le Service national des enquêtes des Forces armées canadiennes a porté une accusation d’agression sexuelle contre l’un de ses militaires, relativement à un événement ayant eu lieu en décembre 2016, à Saint-Jean-sur-Richelieu.

«Les accusations ont trait à un incident impliquant un instructeur et un stagiaire de l’École de leadership et de recrues des Forces canadiennes située à Saint-Jean. L’incident aurait eu lieu en décembre 2016 dans un restaurant à Saint-Jean-sur-Richelieu», ont fait savoir les Forces canadiennes dans un communiqué.

L’accusé est le caporal-chef Pierre Desrosiers, un membre du personnel de l’École de leadership et de recrues des Forces canadiennes.

«Ces accusations témoignent des efforts soutenus et déterminés de la Police militaire des Forces canadiennes en vue d’éliminer les comportements sexuels dommageables et inappropriés au sein des Forces armées canadiennes. Un tel comportement est incompatible avec les valeurs et l’éthique de l’institution, et nous continuerons de traduire en justice les responsables de ces infractions sexuelles criminelles», a déclaré le lieutenant-colonel Kevin Cadman.

L’affaire suit maintenant son cours conformément au système de justice militaire et pourrait faire l’objet d’une cour martiale à une date et à un lieu qui reste encore à déterminer.