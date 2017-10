Un «tout inclus» pour ramener des parents sur les bancs d’école

Une Commission scolaire prend les grands moyens pour sortir les gens de l’aide sociale et de la sous-scolarisation. Elle paiera la garderie, le transport, les effets scolaires et même les dîners à ses élèves.

Les pères et les mères de Sainte-Anne-des-Monts, en Haute-Gaspésie, qui n’ont pas terminé leur secondaire n’ont plus d’excuses pour ne pas revenir à l’école.

Un projet-pilote a été mis en place et les 10 parents inscrits enverront gratuitement leurs enfants à la garderie juste en face du Centre de formation professionnelle. On leur remettra 20 $ de carte d’achat d’essence par semaine sinon ils utiliseront gratuitement un service de transport organisé.

«On s’est dit que ce devait être attrayant pour aller les chercher et on souhaitait qu’il n’y ait pas de contraintes. On a essayé de penser à tout», a dit Mélanie Gaudreault, qui a eu l’idée du projet lorsqu’elle a vu des parents abandonner faute de garderie, de temps ou d’argent. Le taux de maternité des jeunes femmes de 15 à 18 ans dans cette MRC est de 25,3 % comparativement à 10 % à la grandeur de la province.

Leurs frais de scolarité et manuels scolaires sont fournis, ainsi que les repas. S’il le faut, l’école paiera pour le certificat de naissance nécessaire à l’inscription.

Les parents auront même leur jeudi après-midis libres pour aller faire leurs commissions pendant que les enfants sont encore à la garderie. Ils seront en congé le vendredi.

Première secondaire

Ce programme de tout-inclus scolaire a séduit Marie-Josée Therrien, une maman de Sainte-Anne-des-Monts de 23 ans, qui, avec son niveau de première secondaire, souhaite se trouver un métier en retournant à l’école suivre une formation.

Elle a fait un cours d’aide-cuisinière par le passé et a tenté il y a deux ans un retour à l’école au Centre de formation professionnelle, mais a décroché.

«Je veux me trouver un métier et suivre une formation. Je veux aussi me dégêner et sortir de la maison. Je souhaitais retourner à l’école. J’aurais trouvé les moyens, mais le programme, ça m’aide beaucoup. Ça peut m’avancer dans plein de choses au lieu d’être à la maison et trouver le temps long», a dit la maman d’une fille de six mois et demi.

Avec le «tout-inclus», pendant 33 semaines, elle assistera à des cours de français et des ateliers, rencontrera le conseiller pédagogique et fera des visites de centres de formation. Le but est de trouver une formation à son goût pour la suivre l’an prochain, mais de ses propres ailes.

Les enfants

Pendant ce temps, les enfants se socialiseront. Ils auront droit à un livre par mois de la librairie et un abonnement à la bibliothèque. Leurs parents apprendront aussi comment leur raconter une histoire le soir avant le dodo.

«On s’adresse aux personnes qui ont de faibles compétences en français. Avec les ateliers, on veut donner le goût aux parents, pour que ça se transmette à l’enfant», dit Mélanie Gaudreault.

Le projet-pilote coûtera 70 000 $ pour 10 participants. La moitié sert à payer la garderie et le reste aux dépenses des parents-élèves et à quelques heures de coordination.

Le décrochage coûte cher

500 000 $

Coûts sociaux engendrés par chacun des décrocheurs au cours d’une vie

26 000 $

Revenu annuel moyen d’une personne sans diplôme

33 000 $

Revenu annuel moyen avec l’obtention d’un diplôme

120 000 $

Gain dont se priverait la société pour chaque décrocheur

Source : Les conséquences économiques du décrochage scolaire 2016 par PRÉCA (Partenaires pour la réussite éducative en Chaudière-Appalaches)

Une bonne idée si on fixe des objectifs

Un «tout-inclus» est une excellente façon de ramener des parents à l’école, mais encore faut-il s’attarder sur l’objectif de chacun à la fin du parcours, estime un spécialiste de la formation professionnelle.

«Il ne faut pas que ce soit juste une bonne idée. Et il ne faut pas se tromper», croit Henri Boudreault, professeur à l’UQAM.

Il est très attrayant pour un parent loin de la scolarisation que l’on prenne en charge le côté financier, puisque manquer d’argent est souvent une raison pour abandonner ses cours.

Le fait aussi que les enfants soient pris en charge en garderie est un réel avantage, puisque cela crée un climat d’apprentissage favorable pour la maman ou le papa qui n’a pas à se soucier de ce tracas.

Toutefois, une fois l’entrée réussie, il faut s’assurer que l’élève sera encadré et qu’il aura un objectif réaliste pour la fin de son parcours qui doit le mener à l’emploi, croit-il.

La sortie

«Il faut qu’il y ait une suite pour eux. Il faut qu’il y ait un travail avec les conseillers pédagogiques ou d’orientation qui font du coaching à savoir vers où ils veulent s’en aller. Bref, il faut se préoccuper de la sortie autant qu’on se préoccupe de l’entrée», dit Henri Boudreault.

Selon le spécialiste, c’est aussi un bon moment pour aller chercher des jeunes qui sont sur l’aide sociale, mais qui n’y ont pas encore passé trop de temps.

M. Boudreault croit qu’il faut aussi en profiter pour éviter les métiers stéréotypés pour les mères et ainsi ouvrir leurs horizons.