Vague de solidarité après le décès d'un enfant dans un incendie

La douleur est encore vive à Dunham où l'incendie d'une résidence familiale a entraîné la mort d’un enfant de 4 ans dans la nuit de vendredi à samedi.

La communauté se serre les coudes pour venir en aide aux parents endeuillés et à leur plus jeune enfant. Notamment, une campagne de socio-financement sur GoFundMe avait permis d'amasser en milieu d'après-midi, lundi, plus de 14 000 $.

Des tirelires ont aussi été distribuées dans les différents commerces de la municipalité pour amasser des fonds.

Les gens font preuve d'une grande générosité, ont affirmé des commerçants rencontrés par TVA Nouvelles qui ont accepté volontiers d'amasser des fonds pour le couple.

La municipalité fera également un don de quelques milliers de dollars. Un homme de Montréal a, quant à lui, manifesté son intention de donner les meubles de sa mère qui doit déménager pour aller vivre en résidence.

Une cinquantaine d'heures après le drame survenu en début de nuit samedi, la population de Dunham ressent toujours une grande tristesse et surtout de l'incompréhension.

Encore lundi, des gens passaient devant les décombres de la demeure située sur la rue des Cajuns pour déposer des peluches afin de témoigner leur support et encouragement aux parents.

L'enquête policière se poursuit pour déterminer la cause de l'incendie. Un problème électrique demeure la thèse privilégiée par les enquêteurs.