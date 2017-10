Agression sexuelle dans un autobus: Bruno Tremblay reconnaît sa culpabilité

Accusé d’avoir agressé sexuellement une adolescente de 14 ans en mai, dans un autobus du RTC, le récidiviste Bruno Tremblay a admis sa culpabilité.

Le 13 juillet dernier, Tremblay, 33 ans, a été arrêté par le service de police de la ville de Québec puis accusé d’agression à l’égard d’une jeune adolescente.

En mai, l’adolescente a porté plainte auprès du SPVQ à la suite de l’agression. Selon ce qu’elle a alors raconté, elle se trouvait à l’arrière de l’autobus lorsque Tremblay –un homme qu’elle ne connaissait pas- est venu s’asseoir à ses côtés pour ensuite l’agresser.

«Elle a été touchée aux cuisses, aux fesses et aux seins et, malgré qu’elle lui ait demandé d’arrêter, monsieur a continué jusqu’à ce que la jeune fille quitte l’autobus», a mentionné la poursuivante.

Au moment de porter plainte, la jeune fille avait réussi à donner une «bonne description physique» de l’homme, mais les policiers n’avaient pas été en mesure de retracer le suspect.

«Deux mois plus tard, alors que la jeune fille circulait à bord du même autobus, sur le même trajet que celui emprunté initialement, elle a reconnu son agresseur et elle a contacté les policiers», a dit dans le cadre d’un court résumé de preuve la procureure aux poursuites criminelles et pénales, Me Valérie Lahaie.

Rappelons qu’en 2005, Tremblay avait été condamné à une peine d’emprisonnement de six mois pour une agression sexuelle commise sur une personne âgée de moins de seize ans. Il avait également dû suivre une thérapie puisque le tribunal lui avait imposé un suivi de dix-huit mois.

Comme les deux avocates ont demandé la confection d’un rapport présentenciel, le dossier de Tremblay a été remis en décembre prochain. D’ici là, Tremblay demeure détenu.