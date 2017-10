Baisse des vols directs entre Québec et les États-Unis

La fréquence des vols vers les grandes villes des États-Unis a diminué au fil des ans à l'aéroport de Québec. Une situation qui n'est pas nouvelle pour l'Office du tourisme de Québec.

Malgré un nombre record de visiteurs attendus à Québec cette année, l'Office croit que les résultats pourraient être encore meilleurs avec des destinations directes plus fréquentes et plus variées.

Investir afin de soutenir certaines liaisons, comme l'a fait le gouvernement du Québec pour celle entre Montréal et Pékin, peut-être une solution, mais à certaines conditions. «On est prêt à mettre de l'argent dans ces lignes-là, mais à condition qu'il y ait des retombées pour la région de Québec», a souligné André Roy, directeur général de l'Office du tourisme de Québec

La réduction de la fréquence de ces vols est causée en partie, selon l'aéroport de Québec, par la pénurie de pilotes aux États-Unis.

La fusion des grandes compagnies aériennes américaines, la fluctuation du taux de change sont aussi des facteurs qui auraient influencé cette baisse, toujours selon l'aéroport de Québec, qui se dit également prête à participer à la recherche de pistes de solutions.