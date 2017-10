Des questions sur la sécurité des bateaux de pêche

Les recherches se sont poursuivies mardi pour une deuxième journée consécutive en Gaspésie pour retrouver un homme de 53 ans tombé dans les eaux du fleuve Saint-Laurent, dimanche soir.

L'homme manipulait le paravane (stabilisateur) du navire Simdan lorsqu'il a fait une chute. Ce drame relance la question de la sécurité à bord des bateaux de pêche.

Depuis le 13 juillet dernier, Transports Canada a resserré les règles pour les bateaux de pêche. Le matériel de sécurité est obligatoire et il doit être adapté à la longueur du navire. Bien que des modèles soient offerts sur le site internet de ministère, les procédures écrites n'ont pas à être approuvées par des inspecteurs.

Faut-il s'étonner que l'homme ne portait pas sa veste de flottaison ? Non, puisque les pêcheurs avouent d'emblée ne pas la porter, en raison de leurs mouvements qui s'en trouvent limités.

«Quand (les pêcheurs) sortent dehors sur le pont, c'est pour travailler, a raconté Sylvain Dionne, qui a maintenant pris sa retraite du métier de pêcheur. C'est très encombrant. Comment voulez-vous porter un imperméable et un manteau avec une affaire de même ? L'imperméable, on est obligés de le porter, sinon tu es tout mouillé !»

La ceinture, à elle seule, ne peut toutefois que prolonger la survie d'un homme déjà à la mer. Elle ne prévient en rien les accidents.

À la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), le travail en amont avec le capitaine est privilégié pour s'assurer que ses membres d'équipage connaissent l'équipement et les procédures d'urgence.

«Le but premier de la CNESST, c'est d'éliminer les risques à la source, a expliqué le responsable des communications, Maxime Boucher. On veut amener les travailleurs et les employeurs à éliminer ces risques-là. Dans le contexte d'une chute par-dessus bord, il est entendu qu'on va toujours fortement recommander le port d'un gilet de sauvetage. Mais ce sera toujours un moyen de sécurité secondaire. Cela va peut-être permettre de récupérer le travailleur plus rapidement s'il chute, mais le but premier, c'est d'éliminer la chute par-dessus bord.»

Un pêcheur, qui ne souhaite pas être identifié, a déploré le peu de réalisme de certains exercices de la formation. Il donne en exemple une formation de récupération d'hommes inconscients tombés à la mer offerte... en piscine !

Selon lui, cet entraînement ne prépare pas à faire face à des conditions comme celles de dimanche dernier à Sainte-Anne-des-Monts: des vagues de trois mètres, un vent de 50 kilomètres/heure, des averses abondantes, et l'eau froide du fleuve.

Par ailleurs, en fin de saison de pêche, comme c'était le cas pour l'équipage du SimDan, les effectifs sont souvent réduits. Au moment du drame, le capitaine était seul avec son pêcheur.

«Deux, c'est le strict minimum, a expliqué l’ex-pêcheur Sylvain Dionne. En temps normal, c'est au moins trois. C'est sûr que ça dépend du type de pêche... mais c'est au moins trois !»

Les rapports de la CNESST et de Transports Canada concernant cet accident sont attendus au cours des prochains mois.