Drone: un incident avait eu lieu à Trois-Rivières en 2016

Un incident impliquant un drone s'est déjà produit dans l'espace aérien de l'aéroport de Trois-Rivières à l'été 2016.

Le pilote d’un monomoteur de type Cessna en avait aperçu un volant à peu de distance lors d'une manoeuvre d'atterrissage. Il n'y avait pas eu d'impact contrairement à ce qui s'est produit à Québec dans les derniers jours.

«Le propriétaire du drone a quitté les lieux au moment où nous sommes arrivés», a dit le directeur de l'aéroport Pierre-Luc Clément. L'incident n'avait pas eu de suite. Aucune plainte n'avait été faite à Transports Canada.

Depuis, l'aéroport a pris des mesures pour prévenir l'utilisation de drones à l'intérieur de son périmètre avec notamment de l'affichage. Une copie de l'actuel règlement figure également bien en vue à l'intérieur de l'aérogare.

«On a été proactif lorsque Transports Canada a produit des enseignes. On en a imprimé pour en mettre autour de notre périmètre. Un drone ne peut être utilisé dans un cercle de 5,5 kilomètres [d’un aéroport] et ne peut être utilisé à plus de 300 pieds», a expliqué le directeur. Aucun autre incident n'a été rapporté depuis la mise en place de l'affichage.