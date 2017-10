Entente Bombardier / Airbus: un communiqué en anglais d’abord

Lors de la transaction d’importance, lundi, entre Bombardier et Airbus, le seul communiqué publié pour en faire l’annonce était en anglais, alors qu’habituellement Bombardier publie toujours ses informations dans les deux langues officielles du Canada.

La situation qui a suscité certaines interrogations a été soulevée en entrevue avec le vice-président des relations externes de Bombardier, Olivier Marcil au Québec Matin.

M. Marcil a souligné que la transaction a été négociée et conclue dans deux fuseaux horaires différents, hier en journée et qu’il fallait l’annoncer rapidement, a précisé M. Marcil.

«Vous pouvez vous imaginer l’heure qu’il était en France lorsqu’on a conclu, et quand on conclut, on doit l’annoncer. C’est de l’information qui est matérielle et qu’on ne peut pas garder», a expliqué le vice-président des relations externes.

Celui-ci admet également que la communication des informations a été chaotique en fin de journée lundi.

«Vos collègues journalistes ont été convoqués à la dernière minute pour la conférence de presse. D’ailleurs on s’en excuse. Je sais que le communiqué publié ce matin était en français comme c’est la pratique chez Bombardier», a fait savoir le représentant de l’avionneur.

Par ailleurs, Airbus a publié une pleine page dans tous les quotidiens canadiens dans laquelle l’avionneur européen a souligné la transaction Bombardier / Airbus.

«Bienvenue au Canada parmi les partenaires d’Airbus», est titrée la lettre signée par Tom Enders, le président exécutif de l’avionneur européen.