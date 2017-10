Facebook rachète TBH, l’application vedette chez les jeunes

Le réseau social Facebook a annoncé lundi avoir racheté l’application TBH qui remporte un véritable succès auprès des jeunes.

Lancée il y a moins de trois mois, cette application permet à ses utilisateurs d’envoyer des messages bienveillants anonymement.

TBH, pour «to be honnest» (pour être honnête), ne permet notamment pas d’envoyer des messages libres.

Selon le quotidien Le Monde, l’application compte plus de 5 millions d’utilisateurs et plus d’un milliard de messages envoyés depuis son lancement le 3 août dernier.

Elle n’est cependant disponible que dans 35 États américains.

Son déploiement dans le reste des États-Unis pourrait donc être facilité grâce à son rachat par Facebook pour un montant inconnu pour le moment.

Dans un communiqué, TBH a tenu à dire que l’application continuerait à vivre telle quelle, sans être absorbée par le réseau social.

Ce rachat pour permettre à Facebook de se rapprocher des adolescents qui se détournent du réseau social, privilégiant notamment Snapchat.