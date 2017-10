Investissement de 7 millions $ pour la firme montréalaise Tracktik

Un investissement de 7 millions $ a été annoncé mardi par l’entreprise montréalaise Tracktik, derrière une plateforme de gestion de personnel pour les firmes de sécurité.

L’investissement octroyé par la Caisse de dépôt et placement du Québec et iNovia Capital permettront à la compagnie d’accélérer sa croissance et son expansion internationale, notamment en Europe et en Amérique latine. Tracktik compte notamment embaucher jusqu’à 70 employés.

«Notre objectif est d’aller chercher 50 pour cent des parts de marché chez les plus grands joueurs de la sécurité au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Espagne et au Portugal. Nous sommes déjà en pourparlers avec plusieurs clients potentiels, qui nous disent qu’aucune entreprise n’offre de plateforme similaire à la nôtre», a indiqué Simon Ferragne, fondateur et chef de la direction de l’entreprise, qui a enregistré une croissance de 826 % de ses revenus sur une période de deux ans.

La plateforme de Tracktik permet, par exemple, de transmettre de l’information en temps réel et de filmer une intervention.

«Cette transaction s'inscrit dans notre volonté d'accompagner les entreprises québécoises de la nouvelle économie dans leur croissance et leur intégration dans de nouveaux marchés», a souligné Christian Dubé, premier vice-président, Québec, à la Caisse.