La Chine «va s'ouvrir davantage» et traiter «équitablement» les firmes étrangères

L'économie chinoise «ne va pas fermer ses portes »au monde, mais au contraire «s'ouvrir encore davantage », a martelé mercredi le président Xi Jinping, promettant un traitement «équitable » aux entreprises étrangères présentes en Chine.

Le régime «protégera les droits et intérêts légitimes des investisseurs étrangers, et toutes les entreprises enregistrées en Chine seront traitées sur un pied d'égalité et équitablement », a-t-il martelé, en ouverture du congrès quinquennal du Parti communiste au pouvoir. En dépit de précédents discours de M. Xi en ce sens, Pékin reste accusé de discriminations par les firmes étrangères et de protectionnisme larvé par ses partenaires commerciaux.