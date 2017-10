La fusion Sainte-Justine/CHUM ne passe pas

La décision du ministre de la Santé Gaétan Barrette de regrouper la direction du CHU-Sainte-Justine et du CHUM continue de faire des mécontents.

La présidente de la Fondation des Gouverneurs de l’espoir, Francine Laplante, implore le gouvernement Couillard de revenir sur sa décision de regrouper la direction et les conseils d’administration des établissements.

Francine Laplante, dont le fils a été un patient du centre hospitalier pédiatrique, craint que le regroupement des directions des hôpitaux nuise à la mission même du CHU-Sainte-Justine.

«Sainte-Justine c’est une sécurité, quand on traverse les portes de Sainte-Justine, c’est comme si on leur donnait notre enfant. (...) On a besoin d’un boss dédié. Tu ne peux pas donner un poste de deux hôpitaux à la même personne», a expliqué Mme Laplante en entrevue avec Mario Dumont.

Elle demande aux parents de se mobiliser pour que le CHU-Sainte-Justine retrouve sa pleine autonomie.

«Personne n’ose parler, c’est politisé alors que c’est humanitaire. Ce sont les parents qui doivent bouger et sortir pour dire que ça n’a pas de bon sens. »

Le Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du centre hospitalier pédiatrique s’est aussi mobilisé pour éviter une fusion entre les établissements en lançant une campagne sur les médias sociaux.