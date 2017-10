Le mariage de raison entre Bombardier et Airbus est la meilleure des solutions, a réitéré mardi le ministre fédéral du Commerce international, François-Philippe Champagne, au lendemain de cette annonce surprise.

«Moi je pense que c’est la meilleure des solutions [...] pour l’ensemble du secteur aérospatial», a dit le ministre en entrevue avec Mario Dumont à LCN.

Selon M. Champagne, ce changement va permettre d’assurer la pérennité des 200 000 emplois de ce secteur vital pour l’économie québécoise et canadienne qui représente «300 PME au Québec et en Ontario, 800 au total au Canada».

La transaction va permettre au géant Airbus d’être dorénavant l’actionnaire majoritaire de la C Series avec 50,01 % des parts de la société en commandite qui gère la C Series devant Bombardier (31 %) et Investissement Québec (19 %).

Le Canada va ainsi être le premier pays non européen à être déclaré pays hôte d’Airbus, a-t-il souligné.

«Ce qu’on est allé chercher, c’est un partenaire stratégique qui va nous permettre, moi je pense, de réaliser la pleine valeur de la C Series. C’est un joyau, on l’a développé chez nous», a dit François-Philippe Champagne.

À ceux qui s’interrogent sur la perte de ce joyau, le ministre se veut rassurant.

«On a des garanties sur l’emploi, on a des garanties sur le siège social, sur l’innovation pour 25 ans», a-t-il précisé.

Reste que le futur du programme est primordial, croit le ministre. «Il faut travailler ensemble pour garnir le carnet de commandes», a-t-il soutenu, rappelant la force de vente, de marketing et de service à travers la planète d’Airbus. Il a mentionné que la production à l’usine de Bombardier à Mirabel était appelée à quadrupler.

Relations avec Trump

Par ailleurs, le ministre du Commerce international, François-Philippe Champagne, a assuré que son gouvernement était préparé à l’arrivée de l’administration Trump à Washington.

«On savait depuis le début qu’on irait de surprises en surprise. On savait que ça irait de haut en bas», a-t-il dit.

S’il ne croit pas encore à la fin de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), il estime qu’il faut être ferme, mais rester sur la table de négociations, contrairement à ceux qui privilégient un départ.

«On sera toujours constructif jusqu’à la fin à la table des négociations [...] On est clair. On sait exactement c’est où la ligne», a-t-il dit donnant l’exemple notamment de la question de la demande des États-Unis d’abolir la gestion de l’offre sur le lait, les oeufs et la volaille.

«Il faut continuer d’être à la table des négociations. On n’arrive jamais à un accord en s’en allant à la maison. La réalité c’est de dire clairement quand c’est inacceptable. On l’a dit en français, en anglais», a-t-il ajouté.